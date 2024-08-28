Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, Spor Toto Kulüplerarası Türkiye Atletizm 1. Lig Final Yarışması’nda elde ettiği başarıyla Türkiye Atletizm Süper Ligi’ne yükselme hakkı kazandı. İzmir’de düzenlenen final yarışmasında takım, gösterdiği üstün performansla şampiyonluğa ulaştı.

Final yarışmasında büyük başarı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen ve 8 takımın katıldığı Spor Toto Kulüplerarası Türkiye Atletizm 1. Lig Final Yarışması’nda Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, 134 puanla birinci oldu. Tüm branşlarda mücadele eden takım, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğu elde etti ve Türkiye Atletizm Süper Ligi’ne yükseldi.

Belediye Başkanı’ndan destek ve tebrik

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde düzenlenen final yarışmalarını yerinde izleyerek sporculara destek verdi. Başkan Işık, takımın Süper Lig’e yükselmesinin ardından yaptığı açıklamada, sporcuların başarılarının kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Işık, “Spor Toto Kulüplerarası Türkiye Atletizm 1. Lig Final Yarışması’nda şampiyon olan ve bir üst lige çıkan sporcularımız, başarılarıyla göğsümüzü kabarttılar. 2024-2025 Sezonunda Türkiye Atletizm Süper Ligi’nde kentimizi temsil edecek şampiyon sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Takımımızın Süper Lig’de de başarılar elde edeceğine inanıyorum. Her zaman sporcularımızın yanındayım” dedi.

Yeni bir mücadele başlıyor

Gaziemir Belediyesi Kadın Atletizm Takımı, Türkiye Atletizm Süper Ligi’ne yükselerek yeni bir sayfa açtı. Takım, önümüzdeki sezonda Süper Lig’de Gaziemir’i ve İzmir’i en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Şampiyon takımın başarısı, hem kentte hem de atletizm camiasında büyük bir sevinçle karşılandı.