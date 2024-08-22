Efeler Belediyesi, kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemek ve sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği "Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası" ile dikkat çekiyor. Yüksek teknolojiye sahip makinelerle donatılmış bu fabrika, hijyenik koşullarda üretilen zengin ürün yelpazesiyle hem yerel hem de ulusal pazarda ses getirmeye devam ediyor.

Kadınların emekleri ürüne dönüşüyor

Efeler Belediyesi’nin bu öncü fabrikasında, üretim sürecinin her aşamasında kadınlar görev alıyor. Kadın emeğinin gücüyle şekillenen bu üretim hattı, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişim sağlamak isteyen vatandaşlar için ideal bir seçenek sunuyor. Ürünler, Efeler Belediyesi’nin kontrolündeki tarım arazilerinde yetiştirilen doğal hammaddelerden üretiliyor ve bu süreçte kadınların katkısı ön planda tutuluyor.

Zengin ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor

Fabrika, geniş ürün yelpazesiyle de öne çıkıyor. Enginar ve karakılçık buğdayı gibi yerel ürünlerden üretilen erişteler, kuru sebzeler, domates ve biber gibi yemeklik malzemeler, çeşitli turşular, kestane şekeri, nar ekşisi ve kekik suyu gibi geleneksel lezzetler, fabrikanın en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor. Ayrıca Ege’nin yöresel tatlarından olan yuvarlama ve paşa böreği gibi ürünler de bu zengin yelpazeye dahil.

Ekonomik özgürlüğe giden yol

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, fabrikanın kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Başkan Yetişkin, “Kadın Emeği Ürün Fabrikası, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişimin zorlaştığı bu dönemde önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarının artmasıyla birlikte, toplumun genel refahı da yükseliyor” dedi.

Ulaşılabilir ve kaliteli gıda

Fabrikada üretilen ürünler, Efeler Belediyesi’nin “sağlıklı ve uygun fiyatlı gıda” misyonu çerçevesinde, Efe Bakkallar ve efelerpazari.com gibi satış noktalarının yanı sıra çeşitli belediyelere ait marketlerde de tüketiciyle buluşuyor. Bu sayede, hem yerel halk hem de daha geniş kitleler, kaliteli ve erişilebilir gıdalara kolayca ulaşabiliyor.

Yöresel tatlardan global lezzetlere

Efeler Belediyesi Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, sunduğu ürün çeşitliliğiyle farklı damak zevklerine hitap ediyor. Yöresel lezzetler, modern tüketici talepleriyle buluşturularak hem bölgesel hem de ulusal ölçekte geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.