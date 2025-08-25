Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanlığı Basın Açıklaması

Değerli basın emekçileri,

Katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum.

Bilindiği üzere son gelişmeler üzerine ben ve yönetim kurulu üyelerim atama ile göreve getirildik. Yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımız, partimizin her kademesinde sorumluluk üstlenmiş, CHP’nin mutfağında pişmiş, her türlü baskıya rağmen partisini asla terk etmemiş kadrolardır. Bu görevlendirme örgütümüzde büyük bir memnuniyet yaratmıştır.

Görev alan arkadaşlarımızın ortak özelliği; kimseyi ötekileştirmeyen, uzlaşı kültürüne sahip, özgür iradesiyle hareket eden ve partimizin hem yerelde hem de Türkiye genelinde iktidara gelmesi için mücadele eden kişilerden oluşmasıdır. Bu anlayışla, önümüzdeki günlerde başlayacak olan delege seçimlerini demokratik temayüllere uygun şekilde yapmayı, üyelerimizin iradesini ve hak eden partililerimizin göreve gelmesini sağlamayı hedefliyoruz.



---

Ülkemizin Durumu

Ülkemiz bugün tarihinin en zor ve en karanlık günlerinden geçmektedir. Laik ve Üniter Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerleriyle oynanmaktadır. Cumhuriyetin son kalesi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Laik Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak için herkesin CHP çatısı altında birleşmesi gerekmektedir.

23 yıllık AKP iktidarı, ülkeyi ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık alanlarında büyük bir çıkmaza sürüklemiştir.

Tarım ve hayvancılık üretime değil ithalata bağlanmış, köylü ve üretici yok sayılmıştır.

Adalet talimatla işleyen bir mekanizmaya dönüşmüş, kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır.

Hukukun üstünlüğü ve Anayasa yok sayılmakta, liyakat yerine sahte diplomalı kişiler ön plana çıkarılmaktadır.

Eğitimden sağlığa her alanda yozlaşma yaşanmakta, gençlerimiz umutsuzluğa itilmektedir.

Ülke, üretimden koparılmış; halkımız hayat pahalılığı ve işsizlik altında ezilmiştir.

---

CHP’nin Mücadelesi

Biz CHP olarak;

Hayat pahalılığıyla boğuşan işçi ve emeklinin derdindeyiz.

Çocuklarına süt, et, peynir alamayan ailelerin yanındayız.

Yanan ormanları, kuruyan gölleri, çölleşen Anadolu’yu kurtarmanın derdindeyiz.

Altın, kömür ve diğer madenler için yok edilen ormanları ve tarım alanlarını savunmanın derdindeyiz.

Peşkeş çekilen fabrikaların, limanların ve toprakların geri alınarak halkın hizmetine sunulmasının derdindeyiz.

Ülkemizi sığınmacı cennetine çeviren anlayışa karşıyız, sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi için mücadele edeceğiz.

Atanamayan öğretmenlerin kadrolu olarak atanması için çalışacağız.

İşiyle aşıyla tehdit edilip parti değiştirmeye zorlanan emekçilerin yanında olacağız.

Laik, demokratik ve sosyal hukuk devletini yaşatmak için mücadele edeceğiz.



Bizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i ilelebet yaşatmaya kararlı olanların safındayız.



---

Değerli basın mensupları ve partililerimiz,

Katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi

Efeler İlçe Başkanlığı