İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZBETON’un genel müdürlük koltuğuna Gökhan Kara getirildi. Başkan Cemil Tugay’ın belediye bürokrasisinde başlattığı değişim süreci, İZBETON yönetiminde de kendini gösterdi.

Görev Değişikliği

Daha önce İZBETON Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hüseyin Sezer, “iletişim sorunları” gerekçesiyle görevden alındı. Başkan Tugay, kritik belediye şirketlerinden biri olan İZBETON’un yönetimini yeniden yapılandırma kararı aldı ve koltuğa Gökhan Kara’yı atadı.

Yeni Genel Müdür Gökhan Kara Kimdir?

Malatyalı asıllı olan Kara, Akhisar’da ikamet ediyor ve özel sektörde çeşitli deneyimlere sahip. İZBETON’un yeni genel müdürü olarak görevine başlayan Kara’nın, şirketin projelerini ve operasyonlarını daha etkin bir şekilde yönetmesi bekleniyor.

Başkan Tugay’ın İZBETON’da yaptığı bu değişim, belediye bürokrasisindeki yenilenme sürecinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.