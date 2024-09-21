Efeler, Dünya Temizlik Günü’nde Parladı!

Efeler Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında Pınarbaşı Mesire Alanı’nda geniş katılımlı bir çevre temizliği etkinliği düzenledi. Let’s Do It Türkiye Aydın İl Temsilciliği öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de katıldı.

Temiz çevre bilinci geliştirildi

Etkinlik, doğaya karşı duyarlılığı artırmayı ve vatandaşların çevre bilincini yükseltmeyi amaçladı. Pınarbaşı Mesire Alanı’nda bir araya gelen gönüllüler, doğayı temizlerken aynı zamanda daha yaşanabilir bir çevre bilinci oluşturdular. Etkinliğe katılanlar, geleceğe daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmanın önemine vurgu yaptı.

“Pınarbaşı tertemiz, sadece yapraklar var”

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, alanın temizlik durumuna dikkat çekerek, "Pınarbaşı Mesire Alanı’nda başladığımız noktadan bu yana neredeyse çöp bulamıyoruz. Sadece ağaç yaprakları görüyoruz. Burada görev yapan temizlik ekibimiz harika bir iş çıkarmış. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Yetişkin: "Çevreyi korumak en önemli sorumluluklarımızdan"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada çevreyi korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. “Efeler halkı her zaman çevre duyarlılığıyla ön planda olmuştur. Bu etkinlik, bunu bir kez daha kanıtladı. Doğamızı koruyup, temiz bir çevreyi geleceğe miras bırakmak bizim en önemli görevlerimizden biri. Bu tür etkinliklerin devam etmesi çok önemli. Katılım gösteren herkese teşekkür ederim” dedi.