Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir işletmede çalışan Hamit S., işten çıkarılacağını öğrendikten sonra eline ekmek bıçağını alarak mesai arkadaşlarına saldırdı. Olayda iki kişi yaralandı, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Saldırı, sahildeki işletmede yaşandı

Olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde, sahil bandında yer alan bir işletmede sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz 5 gündür işletmede çalışan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hamit S., sabah iş yerine geldiğinde işten çıkarılacağını duyunca mutfaktaki ekmek bıçağını alarak mesai arkadaşlarına saldırdı.

İki kişi yaralandı, arbede çıktı

Saldırı sonucunda, çalışanlardan Bünyamin A. ve adı öğrenilemeyen bir başka kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Diğer çalışanlar, bıçağı Hamit S.’nin elinden almaya çalışırken arbede yaşandı. Yaralıların durumu üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Saldırgan gözaltında

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak Hamit S.'yi bıçakla birlikte gözaltına aldı. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.