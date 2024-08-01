Voleybolda önümüzdeki sezon İzmir’i iki takımın temsil edeceği Efeler Ligi’nde 2024-2025 voleybol sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Kura çekimi Türkiye Voleybol Federasyonu resmi Youtube kanalından canlı olarak verildi. Maç takviminin ilk haftasında iki İzmir ekibi Altekma ile Arkas Spor karşı karşıyaka gelecek. İlk haftanın programı şöyle: Bursa BBSK-Fenerbahçe Medicana, Spor Toto-Türşad, Cizre Bld.-Halkbank, Ziraat Bankkart-Akkuş Bld., Develi Bld.-İstanbul Gençlik Spor. Efeler Ligi’nde ilk devre karşılaşmaları 06 Ekim-15 Aralık 2024 tarihleri arasında, ikinci devre karşılaşmaları 4 Ocak-15 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak.

2024-2025 Voleybol Sezonu Efeler Ligi fikstürüne ulaşmak için tıklayınız.