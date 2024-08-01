Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon, 2023 yılı Kasım ayında 15 kişinin tutuklandığı geniş çaplı bir çalışmanın ardından başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile ortak yürütülen operasyon kapsamında, doktorların e-imza cihazlarını çalarak reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde temin eden şüphelilere yönelik İzmir, İstanbul, Antalya ve Aydın’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

22 şüpheliden 8'i tutuklandı

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 2 tabanca, 3 şarjör ve 87 fişek ile birlikte dijital materyallere ve usulsüz reçetelere el konuldu. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 8’i, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen yıl Kasım ayında düzenlenen önceki operasyonda ise İzmir, İstanbul, Manisa, Bursa, Ordu ve Antalya'da yapılan baskınlarda 22 şüpheliden 15’i tutuklanmıştı.