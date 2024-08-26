Efeler Belediyesi, çocukların yaratıcı potansiyellerini açığa çıkarmak ve sanatsal yeteneklerini geliştirmek amacıyla "İçimdeki Sanatçı Büyüyor" isimli sanat atölyesini başlattı. Kızılcaköy Mahallesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen atölye, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in önderliğinde her Salı günü 14.30-16.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Sanatsal yetenekler keşfediliyor

Atölyede, çocuklar resim aracılığıyla hayal güçlerini ifade etme ve sanatsal yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Etkinlikler, çocukların özgüven kazanmalarına, kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmelerine ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmış. Eğlenceli ve interaktif çalışmalar, çocukların sanatsal süreçlere aktif olarak katılmalarını sağlıyor.

Başkan Yetişkin'den sanat ve eğitim vurgusu

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çocukların doğuştan sahip oldukları sanatsal ifade yeteneklerinin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Yetişkin, "Picasso’nun söylediği gibi, ‘Her çocuk bir sanatçıdır; sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalabileceğimizdir.’ Efeler Belediyesi olarak, çocuklarımızın sanatsal ruhlarını geliştirmek ve onların özgüven, cesaret ve hayal gücü gibi değerlerini artırmak için bu atölyeleri düzenliyoruz. Atölyemiz, çocuklarımıza hayal güçlerini özgürce kullanabilecekleri ve sosyal becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor" diye konuştu.