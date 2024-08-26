Manisa SGK İl Müdürlüğü, kadın istihdamını artırmak amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan ve Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Buket İnce, Demirci ilçesini ziyaret etti.

Demirci'de fabrika ve atölye ziyaretleri

İl müdürleri, Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara ile birlikte ilçedeki halı fabrikalarını ziyaret etti. Halıcılığın Demirci ekonomisindeki rolünü gözlemleyerek, el dokuma halı atölyelerinde çalışan kadınlarla görüştü. Ayrıca, Mahmutlar Mahallesi'nde kadınların taleplerini dinleyerek istihdam artırma hedefleri hakkında görüşmelerde bulundu.

Kadınların iş gücündeki rolü desteklenecek

Günseli Tufan, “İlçelerde vatandaşların taleplerini dinlemeye ve istihdam projeleriyle yanlarında olmaya devam edeceğiz,” dedi. Buket İnce ise, kadınların iş gücündeki rolünü destekleyecek projelerle toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.