Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak kaçan ve 22 yıl hapis cezası bulunduğu belirlenen cezaevi firarisi S.A., sahte kimlikle kaçmaya çalışırken düzenlenen operasyonla yakalandı.



Ovaeymir Mahallesi’nde saldırı

Olay, Efeler ilçesine bağlı Ovaeymir Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. isimli kişi, E.Ö. adlı şahsı bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralanan E.Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

22 yıl hapis cezası vardı

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan S.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde zanlının daha önce cezaevinden firar ettiği ve hakkında kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Kaçış planı sahte kimlikle bozuldu

Firari S.A., Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki Çakırbeyli Kavşağı’nda düzenlenen operasyonla bir araç içerisinde yakalandı. Araçta bulunan sürücüyle birlikte gözaltına alınan S.A.’nın, sahte kimlik kullanarak şehir dışına kaçmayı planladığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.