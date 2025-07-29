Aydın’ın Kuşadası açıklarında denizde sürüklenen lastik bottaki 7’si çocuk toplam 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildikleri bildirildi.



Türk karasularına geri itildiler

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, düzensiz göçe karşı yürütülen çalışmalarda, Kuşadası açıklarında bir grup göçmenin yardım beklediği tespit edildi. Yunanistan’a ait unsurlar tarafından Türk karasularına geri itilen lastik botta 7’si çocuk toplam 22 düzensiz göçmen bulunuyordu.

Müdahale kısa sürede gerçekleşti

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede koordinatlara ulaşan ekipler, mahsur kalan göçmenleri başarılı bir operasyonla denizden tahliye etti.

Sağlık durumları iyi

Kurtarılan göçmenlerin ilk sağlık kontrolleri olay yerinde yapıldı. Yetkililer, göçmenlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Ardından işlemleri tamamlanan göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılırken, düzensiz göçle mücadele kapsamında bölgede denetimlerin artırılacağı belirtildi.