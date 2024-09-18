Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, imar dosyaları ile ilgili devrim niteliğinde bir uygulama başlatacaklarını duyurdu. Başkan Yetişkin, Efeler Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, yeni 'E-Proje' programına geçiş yapacaklarını açıkladı.

Başkan Yetişkin, "Önümüzdeki ay itibarıyla E-Proje sistemine geçiş yapacağız. Bu kararı ortak akılla aldık. Artık hiçbir kafa karışıklığına yer vermeyeceğiz. Proje talepleri tamamen elektronik ortamda alınacak ve bilgisayar sistemine işlenecek" şeklinde konuştu.

Proje süreçleri daha şeffaf hale geliyor

Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, kendilerine özel oluşturulacak şifreyle projelerinin hangi aşamada olduğunu takip edebilecek. Ayrıca, sürecin her adımını izlemek mümkün olacak. Gecikmelerin önüne geçmek amacıyla, sistemde yer alacak mesaj sistemi ile tüm paydaşlar anlık olarak bilgilendirilecek.

Başkan Yetişkin, "Projedeki herhangi bir eksiklik durumunda, ilgili tüm kişiler bu yöntemle anında haberdar edilecek" dedi. Bu yenilik, Efeler Belediyesi'nin imar süreçlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetmesine olanak tanıyacak.