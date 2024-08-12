Şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği, birçok evin yandığı ve 3 hastanenin boşaltıldığı bildirildi.

"Gerekli çalışmalar başlatılmıştır"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Yunanistan’a iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter göndereceğini duyurdu. Keçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan’a destek olmak için iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Yunan basınındaki haberlere göre, Varnava köyünde başlayan yangın, rüzgarların etkisiyle Attiki bölgesine yayıldı. Yangın nedeniyle şu ana kadar 9 köyün tahliye edildiği, başkent Atina’nın kuzeyindeki bölgelerde birçok yerleşim yerinin ve 3 hastanenin boşaltıldığı bildirildi.