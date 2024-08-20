Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kahvehanede yaşanan bıçaklı kavgada, kavgayı ayırmaya çalışan Bahri Günay'ı göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden olan şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Olayın gelişimi

18 Ağustos Pazar akşamı, Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana gelen olayda, G.D. adlı kişi, kahvehanenin üstünde oturduğu apartmanın gürültü nedeniyle işletmeci E.M. ile tartıştı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle, kahvehanede bulunan Bahri Günay (42), kavganın arasına girerek durumu ayırmaya çalıştı.

Kavga sırasında G.D., Bahri Günay'ı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Günay’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan Günay, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Cezaevine gönderildi

Olayın ardından, cinayet zanlısı G.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.