Aydın’ın Efeler ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerle istişare toplantısı gerçekleştirildi. Nahit Menteşe Ortaokulu’nu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, hazırlıkları yerinde inceledi ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu.
Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantıda, öğretmenlerin talepleri ve karşılaşılan sıkıntılar ele alındı. Müdür Özcan, yeni eğitim öğretim yılı için yapılacak çalışmalar hakkında öğretmenlerle değerlendirmelerde bulundu.
Öğretmenlerin görüşleri dinlendi
Toplantıda öğretmenler, okul idaresi ve eğitim süreçleriyle ilgili düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenlerin öneri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak planlamalarını şekillendireceklerini belirtti.
Resmî açıklama yapıldı
Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Özcan, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Seminer Haftası kapsamında Nahit Menteşe Ortaokulu’nu ziyaret ederek idareci ve öğretmenlerle istişare toplantısı gerçekleştirdi” denildi.