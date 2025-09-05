İŞKUR Muğla İl Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2025 yılının ilk sekiz ayında toplam 36 bin 175 kişi işe yerleştirilirken, bunun 12 bin 809’u kadınlardan oluştu. Böylece kadın istihdamında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış sağlandı.

Kadın istihdamında artış

2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde 11 bin 893 kadın işe yerleştirilmişti. Bu yıl ise sayı 12 bin 809’a yükseldi. İŞKUR Muğla İl Müdürü Zahide Altınok, kadınların işgücü piyasasına katılımının arttığını vurguladı.

Altınok, 2025 yılında kadın istihdamına yönelik programlar hakkında bilgi verdi:

İşbaşı Eğitim Programları: 335 kadın

Kadın İstihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projesi: 64 kadın

İşgücü Uyum Programı (İUP): 674 kadın

İŞKUR Gençlik Programı: 756 kadın

Amaç kadınların iş hayatına erişimi kolaylaştırmak

İŞKUR, kadınların iş hayatına erişimini kolaylaştırmak amacıyla mesleki eğitimlerden gençlik programlarına kadar birçok destek mekanizmasını sürdürmeye devam ediyor. Altınok, programlarla kadınların mesleki bilgi ve deneyim kazanmalarının sağlandığını belirtti.