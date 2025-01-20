Aydın’ın Efeler ilçesinde, Muğla Bulvarı üzerindeki bir otobüs durağında şüpheli valizler paniğe yol açtı. Vatandaşlar, durakta bırakılan valiz ve sırt çantasını fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak, bomba imha ekiplerinin gelmesini bekledi.

Genç öğrenci durumu açıkladı

Bomba imha ekiplerinin gelmesinin ardından olay yerine gelen Bekir Sıddıkkuru isimli genç, şüpheli valizlerin sahibiydi. Genç öğrenci, yemek yemeye gittiğini ve valizlerin ağır olması nedeniyle onları durakta bıraktığını açıkladı. Olayın kısa süre içinde aydınlanmasının ardından, bomba imha ekipleri ve polis, genç ve valizleri inceleyerek olay yerinden ayrıldılar.

Ekipler harekete geçti

Olayın büyümemesi ve güvenlik riski oluşmaması adına, bomba imha ekipleri şüpheli valizleri patlatmadan önce olay yerine ulaşarak durumu kontrol altına aldı. Güvenlik güçlerinin dikkatli müdahalesi sayesinde olay daha fazla yayılmadan sonlandırıldı.

“Ne olduysa 15 dakika içinde oldu”

Yemek yiyip durağa geldiğinde polisleri gördüğünü ve olayın kendi valizlerinden dolayı olduğunu öğrenince çok şaşırdığını ifade eden Bekir Sıddıkkuru, “Ben camiden çıktım, eşyalarım vardı. Eşyalarımı durağa bırakmıştım. İhtiyaçlarımı gidermeye, yemek yemeye gitmiştim. Ne olduysa 15-20 dakika içerisinde oldu. Durağa geri geldiğimde 3-4 tane polis arabasını gördüm. Polisleri görünce ben de şaşırdım elbette. Sordum, acaba trafik kazası mı oldu diye düşündüm. Korktum açıkçası. Polislere sordum. Benim eşyalarımdan dolayı böyle bir olayın olduğunu söylediler. Yüküm ağır olduğu için burada bırakmıştım. Böyle bir yanlış anlaşılma olmuş. Şüpheli çanta olduğu düşünülmüş” dedi.