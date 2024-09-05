Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Efeler diyarı Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Bu özel gün kapsamında, 7 Eylül Cumartesi günü hem tarihi bir fotoğraf sergisi hem de görkemli bir fener alayı düzenlenecek.

Tarihi fotoğraflarla dolu sergi

Sözü edilen etkinliklerden ilki, 7 Eylül’de saat 15.00’te Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Efeler Belediyesi ve Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Fotoğraflarla Efeler Sergisi” ziyaretçilerini geçmişin izlerini taşıyan siyah beyaz fotoğraflarla buluşturacak. Sergi, Efeler’in ve Aydın’ın tarihine dair unutulmaz bir yolculuk sunacak.

Fener alayı ve coşku

Günün ikinci önemli etkinliği ise saat 20.30’da başlayacak olan Fener Alayı. Efeler Belediyesi tarafından düzenlenecek bu etkinlik, milli duyguları coşku ve gurur içinde yaşamak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunacak.

Başkan Yetişkin’den davet

Başkan Anıl Yetişkin, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız, fotoğraf sergisinde tarihin derinliklerine yolculuk yaparken, Aydın’ımızın kültürel ve tarihi mirasını daha yakından tanıma fırsatı bulacak. 7 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’te Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’ne ve akşam saat 20.30’da Fener Alayı’na tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bu özel günümüzde hep birlikte bağımsızlığımızın gurur dolu anlarına şahitlik edelim” dedi.