İzmir’de yaşayan farklı meslek gruplarından gönül dostları, yıllar önce başlattıkları geleneksel buluşmaları sürdürüyor. Her ayın ilk Çarşamba akşamı bir araya gelen bu dostlar, 150. kez buluşarak gönül sohbetleri yaptı.

Gönül Sofrası: İzmir’de dostluk geleneği

Yıllar önce İzmir’de küçük gruplar olarak başlayan bu buluşmalar, Erol Eroğlu’nun liderliğinde bir gelenek haline geldi. Eroğlu, İzmir Ticaret Odası ve çeşitli STK’larda yöneticilik yaparken, gönül dostlarını bir araya getirmek amacıyla bu etkinliği başlattı. İlk buluşmalardan bu yana katılımcı sayısı artarak devam eden Gönül Sofrası, bugün İzmir’in farklı kesimlerinden bilim insanları, iş insanları, bürokratlar ve çeşitli meslek gruplarından dostları bir araya getiriyor.

Siyasetsiz sohbetler ve samimi paylaşımlar

Geçen akşam düzenlenen 150. Gönül Sofrası’nda katılımcılar, siyaset konuşulmayan, samimi sohbetlerle dolu bir akşam geçirdiler. Buluşmaya İzmir’de yaşayan pek çok farklı meslek grubundan kişi katıldı. Bilim insanlarından tıp camiasına, iş dünyasından bürokratlara kadar geniş bir yelpazeye hitap eden bu buluşmalarda, tanışma ve kaynaşma imkanı sağlandı.

Erol Eroğlu: “Bir araya gelmenin güzelliği”

Etkinliği düzenleyen Erol Eroğlu, bu buluşmaların yıllar içinde bir gelenek haline geldiğini vurguladı. “Farklı siyasi görüşlere sahip, farklı meslek gruplarından insanları bir araya getirmek bizim için çok önemli. Gönül Dostları gecelerimizde siyaset konuşulmuyor. Samimi sohbetler ve dostluklar ön planda” diyen Eroğlu, bu geleneği sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.