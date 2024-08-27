Efeler'de Üstün Yetenekli Öğrencilere Doğada Eğitim

Efeler Belediyesi’ne ait Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, üstün yetenekli öğrencileri matematik ve doğa ile buluşturdu. Ziyaret, Söke Bilim ve Sanat Merkezi'nin öncülüğünde ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Doğada Matematik Arayışı: Farklılaştırılmış Eğitim Projesi" kapsamında yapıldı.

Doğada matematik keşfi

Projeyle, öğrencilerin matematiksel kavramları doğayla ilişkilendirerek öğrenmeleri amaçlanıyor. Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'ndaki ziyaret sırasında öğrenciler, parkın interaktif ve deneysel alanlarında matematiksel konular üzerinde çalışmalar yaptı. Parkın sunduğu doğal ortamda yapılan etkinliklerle, matematik ve doğanın iç içe geçtiği uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitimde yeni bir yaklaşım

Öğrenciler, parkta düzenlenen çeşitli atölyelerde matematiksel düzenleri ve geometrik yapıları keşfetme fırsatı buldu. Bu atölyelerde, soyut matematiksel kavramlar somutlaştırılarak günlük yaşamla ilişkilendirildi. Özellikle geometri ve istatistik konularında yapılan uygulamalar, öğrencilerin matematiği günlük gözlemleriyle birleştirmelerine yardımcı oldu.

Başkan Anıl Yetişkin'e teşekkür

Ziyaret sırasında, parkın öğrenmeyi eğlenceli ve kalıcı hale getirdiğini belirten üstün yetenekli öğrenciler, geçirdikleri verimli zaman için Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve park eğitmenlerine teşekkürlerini iletti.