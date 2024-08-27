Dünyada ve Türkiye’de hızla popülerleşen ‘Geleceğin Sporu’ olarak adlandırılan HADO, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi büyük bir heyecan yaşıyor. Genç Yeşilay Beyoğlu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak düzenlenecek iki turnuva, gençlere hem spor yapma hem de bayram coşkusunu yaşama fırsatı sunacak.

HADO: Dijital bağımlılığa karşı etkili bir alternatif

Dijital bağımlılığın giderek yaygınlaştığı günümüzde, HADO spor olarak bu soruna çözüm sunuyor. Hem fiziksel aktivite hem de yüksek odaklanma gerektiren bu spor, gençlerin ekran bağımlılığından uzaklaşmalarına yardımcı oluyor. HADO, gençlerin hem zihinsel hem de fiziksel kondisyonlarını geliştirmeleri için mükemmel bir alternatif sunuyor.

Etkinlik detayları

Tarih ve Saat: 31 Ağustos Cumartesi günü saat 10.30'da

Yer: Beyoğlu Grand Pera AVM

Bu özel organizasyonda, gençler HADO sahasında yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Turnuva, sadece sporun değil, Zafer Bayramı’nın coşkusunun da yaşanacağı bir etkinlik olarak planlandı. Katılım tamamen ücretsiz olup, yerinizi almak için acele etmenizi öneriyoruz.

HADO’nun Türkiye'deki yükselişi

Türkiye'de 50 üniversite ve 15 ilde pilot projelerle gençlerle buluşan HADO, Okul Sporları bünyesinde de yer almaktadır. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Ünilig branş sporu olarak kabul edilen HADO, ülkemizde büyük bir ilgi görmekte ve hem takım hem de sporcu sayısı bakımından diğer ülkeleri geride bırakmaktadır.

Katılım ve kayıt

Etkinliğe katılmak isteyenler için kayıt işlemleri oldukça basit ve hızlı. Ücretsiz olan bu turnuvaya kayıt yaptırmak için hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu etkinlik, hem sporun hem de Zafer Bayramı'nın tadını çıkarmak isteyen herkes için ideal bir fırsat.