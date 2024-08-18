Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediye çalışanları arasındaki dayanışmayı ve birlikteliği artırmak amacıyla düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası halı saha turnuvasının ilk santrasını gerçekleştirdi. Turnuva, Efeler Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası olarak başladı ve ilk maç büyük bir heyecanla izlendi.

Açılış maçı heyecanı

Turnuvanın açılış karşılaşmasında, Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenlik Amirliği ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Maç, hem oyuncular hem de izleyiciler için keyifli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in başlama düdüğüyle start verilen maç, urnuvanın coşkusunu yansıttı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde düzenlenen turnuva, belediye çalışanları arasında dostane rekabeti teşvik etmeyi ve sporun birleştirici gücünü pekiştirmeyi amaçlıyor. Turnuva boyunca takımlar arasındaki mücadeleler, hem sportif hem de sosyal anlamda büyük önem taşıyor.

30 Ağustos Zafer Kupası'nın final maçı ve kupa töreni, 29 Ağustos tarihinde düzenlenecek etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek. Bu anlamlı organizasyon, Efeler Belediyesi’nin çalışanlarına spor aracılığıyla birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirme fırsatı sunacak.