EFELER'İN DAR SOKAKLARINA ÇÖP TAKSİ ÇÖZÜMÜ

Efeler Belediyesi, ilçede hayata geçirdiği "Çöp Taksi" uygulamasıyla, yaya yoğunluğunun olduğu sokakların temizliğini etkin bir şekilde sağlıyor.

Büyük çöp kamyonlarının dar sokaklara girememe sorunu, yaklaşık 1,5 ton çöp toplama kapasitesine sahip Çöp Taksi ile çözülüyor. Bu yenilikçi uygulama, özellikle yayaların yoğun olduğu sokaklarda, çevre kirliliği sorununu ortadan kaldırarak vatandaşlara temiz bir yaşam alanı sunuyor.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çöp Taksi ile ilçenin işlek arterlerinden olan Sevgi Yolu, Gençlik Caddesi ve Yağcılar İçi gibi bölgelerde yoğun bir temizlik çalışması yürütüyor. Bu bölgelerde bırakılan çöpler, hızlı ve pratik bir şekilde toplanarak, hem çevre kirliliği önleniyor hem de vatandaşların günlük yaşamları kolaylaştırılıyor. Dar sokaklara rahatlıkla girip çıkabilen Çöp Taksi, böylelikle daha önce erişilemeyen alanlarda da etkili temizlik hizmeti sağlıyor.