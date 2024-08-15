Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yol bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki yıpranmış ve bozulmuş yolların kapsamlı bir asfaltlama çalışması ile yenilendiği bildirildi.

Ulaşımda konfor artacak

Bu çalışmalarla yıpranmış yollar onarılırken, şehir genelinde ulaşım kalitesinin yükselmesi amaçlanıyor. Başkan Anıl Yetişkin ve ekibinin çabaları, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılanıyor. Yolların yenilenmesi, hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım sağlıyor.

Mahalle sakinleri, ulaşım konforunu artırmak için yapılan bu çalışmalardan dolayı belediye yönetimine minnettar. Efeler’de yolların yenilenmesi, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.