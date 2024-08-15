Muğla’da Kentsel Sit Alanında Yangın

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yer alan tarihi bir ahşap evde çıkan yangın, mahalle sakinlerinin ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangının ardından, tarihi evde büyük ölçüde maddi hasar oluştu.

Yangının sebebi ve müdahale süreci

Muğla’nın Menteşe ilçesi Orta Mahalle Hisar Sokak'ta yer alan kentsel sit alanındaki tek katlı ahşap evde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, hızla Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının büyümesini engellemek için bölgeye anında müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Ancak, yangının sebebi henüz belirlenemedi ve olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Tarihi dokuya büyük zarar

Yangının meydana geldiği ev, kentsel sit alanı içerisinde yer alan eski bir Muğla eviydi. Tarihi dokusu ile bilinen bu evde çıkan yangın, hem maddi kayıplara hem de kültürel bir değerin zarar görmesine yol açtı. Yangın sonrası yapılan ilk incelemelere göre, evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.