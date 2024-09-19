Efes Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, 22 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Barok dönemin sevilen bestecilerinden Antonio Vivaldi'nin "Mevsimler" başlıklı keman konçertosu, saat 21.00'de Efes Antik Kenti'nde beğeniye sunulacak.

Kuruluşunun 50. yılını kutlayacağı sezona hazırlanan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleştireceği konserde, solist olarak barok müziğin başarılı keman sanatçılarından Andres Gabetta ile sahnede olacak.

Yılın sekiz ayında 1,8 milyon ziyaretçi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, bu yılın sekiz ayında dünyanın farklı coğrafyalarından ve Türkiye'den 1 milyon 854 bin 220 ziyaretçiyi ağırladı.

İlk yerleşimi Cilalı Taş Devri'ne dayanan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes; Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden taşıdığı izlerle farklı ülkelerden ziyaretçileri kendisine çekmeye devam ediyor.

Efes, Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olmasının yanı sıra dünyanın yedi harikasından biri sayılan Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın kalıntıları nedeniyle de tarih meraklılarının rotasında yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı gece müzeciliği uygulaması, Efes Antik Kenti'nin sahip olduğu eşsiz güzellikleri gün batımından sonra da görme imkanı sağladı. Özellikle yaz döneminde sahil bölgelerindeki yüksek sıcaklık nedeniyle gündüz plajları tercih eden turistler, bu sayede akşamın serin saatlerinde Efes'i görme imkânı buldu.

Celsus Kütüphanesi, Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, Trajan Çeşmesi, 25 bin kişilik oturma kapasitesiyle büyük antik tiyatro, stadyum ve antik liman bölgelerinde uygulanan aydınlatmalar ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor.