Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Araştırması, seçmen tercihlerindeki önemli değişiklikleri gözler önüne seriyor. Haziran ayında yüzde 10 olan "kararsız" seçmen oranı, eylülde yüzde 12'ye yükselirken, oy kullanmayacağını belirten seçmen oranı 5,7’den 7,3’e çıktı.

CHP Birinci Parti, AKP İkinci Parti

Araştırma sonuçlarına göre, CHP yüzde 27,9 oy oranıyla birinci parti olurken, AKP yüzde 24,3 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Diğer partiler arasında DEM Parti yüzde 7,7, MHP yüzde 7,6, İYİ Parti yüzde 3,2, Zafer Partisi yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 3, TİP ise yüzde 1 oy aldı.

Kararsız ve Oy Kullanmayacak Seçmenler Artıyor

Katılımcıların yüzde 12,2’si kararsız olduğunu belirtirken, yüzde 7,3’ü ise oy kullanmayacağını ifade etti. Araştırma, bu iki kategorinin giderek büyüdüğüne işaret ediyor.

Parti Oy Oranlarında Değişiklikler

Kararsız ve oy kullanmayacağını söyleyen seçmenler oransal olarak dağıtıldığında, CHP’nin oy oranı yüzde 34,7’ye, AKP’nin ise yüzde 30,2’ye yükseldi. DEM Parti yüzde 9,6, MHP yüzde 9,4, İYİ Parti yüzde 4, Zafer Partisi yüzde 3,9, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,7, TİP ise yüzde 1,2 oy aldı.

Haziran Ayı Sonuçları

26-30 Haziran tarihlerinde yapılan araştırmada da CHP birinci parti olarak öne çıkmıştı. O dönemde AKP yüzde 26,1, CHP yüzde 29, MHP yüzde 7,7, DEM Parti yüzde 7,6, İYİ Parti yüzde 3,7 oy oranına sahipti. Kararsız seçmenlerin oranı ise yüzde 10 olarak ölçülmüştü.