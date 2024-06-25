İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Efes Deneyim Müzesi, Mondo-Dr Awards 2024 töreninde büyük bir başarı elde etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı DEM Müzecilik tarafından geliştirilen müze, "En İyi Müze" kategorisinde birinci seçilerek dünyanın dikkatini üzerine çekti.

Mondo-Dr Awards, sergi ve ağırlama sektöründeki en prestijli ödüllerden biri olarak bilinmektedir. 1984 yılından bu yana düzenlenen bu ödüller, tasarım, teknoloji ve ziyaretçi deneyimi alanlarındaki başarılı projeleri ödüllendirir. Las Vegas'ta gerçekleşen törende, Efes Deneyim Müzesi, Paris Dome Des Invalides gibi önemli müzeleri geride bırakarak birinci seçildi.

Efes Deneyim Müzesi, "Deneyim müzeciliği" konseptini tarih anlatımıyla birleştirerek öne çıkan ilk müzelerden biridir. Müze, ziyaretçilere Antik Efes’in günlük yaşamını, sanatını ve mimarisini yenilikçi "immersive" teknolojilerle yaşatıyor. Bu teknolojiler, ziyaretçilere zengin ve etkileyici bir görsel ve işitsel deneyim sunarak tarihi anlatıyı daha yakından hissetmelerini sağlıyor.

Efes Deneyim Müzesi'nin başarısında, Türkiye'nin önde gelen mimarları, küratörleri, tasarımcıları ve teknoloji uzmanlarının katkıları büyük rol oynadı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı DEM Müzecilik tarafından yönetilen müze, tarih ve teknolojiyi harmanlayarak benzersiz bir ziyaretçi deneyimi sunan öncü bir kuruluş olarak öne çıkıyor.

Efes Deneyim Müzesi, tarih ve teknolojiyi harmanlayarak ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Mondo-Dr Awards 2024'te "En İyi Müze" seçilmesiyle, dünya çapında önemli bir başarı elde etti.