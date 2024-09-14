İzmir'de bugün(14 Eylül Cumartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 14 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 14 Eylül Cumartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BÜYÜK ECZANESİ - ALİAĞA

YENI MAH.600 SOK.NO:2/A ALIAGA/IZMIR

02326160111

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SİBEL ATLAS ECZANESİ - ALSANCAK

ALSANCAK MH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CD. NO:177/1

KENT TIP MERKEZİ KARŞISI

02323881335

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ALİ ÇETİNKAYA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

İSMET KAPTAN MAH. 1373 SOK. NO:4/C

BEHÇET UZ ÇOÇUK HAST. ACİL KARŞISI

02324219771

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AYAS ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A

02324334322

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DEMIRKOL ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

HÜRRIYET CAD. NO:129 ATATÜRK MAH.

ATATÜRK MAH. MAVİ KÖŞE D.

2323887962

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ESİN ECZANESİ - AYRANCILAR

FEVZİ ÇAKMAK MH. BARIŞ MANÇO CD. NO:16/A AYRANCILAR

Ayrancılar Merkez Camii çapraz karşısı, Ayrancılar Orta Okulu karşısı

02328546324

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YALÇINKAYA ECZANESİ - BALÇOVA

FEVZI ÇAKMAK MH. SAKARYA CD.17

2322782291

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KONYA ECZANESİ - BASIN SİTESİ

177/5 SOK. NO:23/B BASINSITESI

02322310457

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KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR

MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR

2325817045

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GÜVERCIN ECZANESİ - BAYRAKLI

BAYRAKLI MH. ZEKİ YAVAŞ SK. NO:6/3B

CENTRAL HOSPİTAL YAKINI

02323713450

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ŞEKER ECZANESİ - BERGAMA

ZAFER MAH. 623 SOK. NO:3/D

02326314565

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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG

05548989987-05324708919

02325927649

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AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1

ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B

02323395008

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PLATİN ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MH. 367/7 SK. NO:14/I

ENTO KBB KARŞISI-AVCILAR EFFECT ÇARŞISI

02324633737

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HEKİMOĞLU ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROĞLU MH. 286/10 SK. NO:5/B

KENT TIP MERKEZİ BAYRAKLI YANI

02329991808

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YELİZ ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROĞLU MH. 267/1 SK. NO:8/D

TUĞBA UNLU MAMÜLLER YANI (0530 463 22 99)

02323395181

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ELIGÜR ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

NALDÖKEN MAH. ATATÜRK CAD. NO:38

2324784508

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KARDELEN ECZANESİ - BOZYAKA

BAHÇELİEVLER MH. SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:104/A BOZYAKA

02322621068

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NAZ ECZANESİ - BUCA 1

MENDERES MAH. GAZİ OSMAN PAŞA CAD. NO:3/A

02324520149

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BAŞARAN ECZANESİ - BUCA 2

ATATÜRK MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:127/A

PTT YILDIZ ŞUBESİ VE SALKIM MANAV KARŞISI(05551106582)

05551106582

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ÇAMDİBİ SAĞLIK ECZANESİ - ÇAMDİBİ

BARBAROS MH. 5311 SK. NO:24

ÇAMDİBİ KONUTLARI TEPECİK SEMT POLİNİKLİĞİ KARŞISI

02323760904

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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C

02326732026

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ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME

TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME

2327168281

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HARMANDALI ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

INÖNÜ MAH.HALILKUYUSU CAD.NO:12/AHARMANDALI

05334847567

2328390266

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ÇİĞLİ KENT ECZANESİ - ÇİĞLİ

KÜÇÜK ÇİĞLİ MH. 8780/33 NO:15

ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ KARŞISI

02323252221

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ÇÖREKOTU ECZANESİ - ÇİĞLİ

ATAŞEHİR MH. 8019/11 SK. NO:38/C

11 NOLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI

02329350919

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MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ

SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A

Ziraat Bankası Karşısı

05455902595

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TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA

FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A

2328127700

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ZELAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

CENNETÇESME MAH. 3996 SOK. NO:22

OLİMPİYAT KÖYÜ KAVŞAĞI KARŞISI CENNETÇEŞME GİRİŞİ

02322711177

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YAREN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

GÜNEŞLİ MAH. 526 SOK. NO:21/A

02322627777

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MEHTAP ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YEDİGÖLLER İŞ MERKEZİ TANSAŞ ÜSTÜ NO:125/1

02324405305

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DORA ECZANESİ - GAZİEMİR

IRMAK MAH. HASAN GÜVEN CAD. NO:99/A

02322521320

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ÜMRAN ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

GÖKSU MH. GAZATECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULV. NO:356/A

GEDİZ İŞ BANKASI VE OPET KARŞISI

02322758600

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ŞEN ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ADALET CD. NO:41/B

KAZIM KARABEKİR İLKÖĞRETİM OKULU YANI

02324333352

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NİL ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SOĞUKKUYU MH. GİRNE BLV. NO:200/A

ÖZEL PARK TIP MERKEZİ KARŞISI

02323676969

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İSKENDER ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

YALI MH. MİTHATPAŞA CD. NO:351/B

02322341412

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KAPTAN ECZANESİ - HATAY

INÖNÜ CAD. NO:825/C ÜÇKUYULAR

GÖZTEPE STADI KARŞISI

02322472604

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İLKBAHAR ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:287/B

02322593559

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FEYZA ECZANESİ - KARABAĞLAR

İHSAN ALYANAK MAH. 5027 SOK. NO:4

1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI (ESKİ ÇAMLIK)

05422424011

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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN

02327312403

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BERRA ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

KARŞIYAKA TERSANE MAHALLESİ 1671 SOKAK NO:21/B

02323674150

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SERDAROGLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHARIYE MAH. YAŞAR AKSOY SOKAK NO:18/A

TİCARET LİSESİ SOKAĞI

02323828339

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ORGANİK ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

MAVİŞEHİR MAH. CAHER DUDAYEV BULV. NO:40/Z20 (Mavibahçe Alışveriş Merkezi Tranvay girişi )

02323241656

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CANGÜL ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

ÖRNEKKÖY MH. 7401 SK. NO:28/A

02323664545

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GÜLSÜM ECZANESİ - KEMALPAŞA

SEKİZ EYLÜL MAH. 110/1 SOK. NO:40/A

02329351262

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TANSU ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E

02326872612

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ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ

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02325722081

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ATA ECZANESİ - MENDERES

KEMALPAŞA MAH. 102 SOK. NO:8/A

02322616165

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DERMANCI ECZANESİ - MENEMEN

KASIMPASA MAH. 1028/2 SOKAK

2328322404

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ÜSKÜP ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

9 EYLÜL MAH. 253 SOK. NO:19/A

05309938979

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DILSEN ECZANESİ - MİTHATPAŞA

211 SOKAK NO:5/C KÜÇÜKYALI

2322311987

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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10

05077073220

02327375520

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NARLIDERE ECZANESİ - NARLIDERE

ÇATALKAYA MH.MITHATPASA CD.NO:423/B

ŞEHİTLİK KARŞISI

2322382500

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HAYAT ECZANESİ - ÖDEMİŞ

ÖDEMİŞ ZAFER MAHALLESİ ORTAÇ SOKAK NO:15

02325451525

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PINARBAŞI ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMAL PAŞA MAH. 7055 SOK. NO:34/A PINARBAŞI

02324791702

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BALKAN ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/C

05318851923

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BULVAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:62/A

02325028975

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NAZAR ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. ESREF ARNA CAD. NO:24/A

2328921898

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YENİ SEVİNÇ ECZANESİ - ŞİRİNYER

347 SOK. NO:73/A KOCATEPE CAD. SIRINYER

02324523526

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IHLAMUR ECZANESİ - TİRE

ATATÜRK MAH. MALTEPE CAD. NO:14/B

02325110076

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GONCA ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ERTUĞRUL MH. CUMHURİYET CD. NO:34-A/14 TORBALI

JANDARMA ARKASI

02322310041

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CUMHURİYET ECZANESİ - TORBALI

CUMHURİYET MAH. 2026 SOK. NO:7/4A(HALK YAPI HACI NURŞEN HÜSNÜ AY CAMİ KARŞISI)

02328561997

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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13

2327663516

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EGE DENİZ ECZANESİ - URLA

YELALTI MAH.75.YIL CUMHURIYET CAD.NO:24

02327545266

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ŞANLI ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK MH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV.146/C

02327974363

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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E

02327433500

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MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B

Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı

02327554027

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ÖDEMIS ECZANESİ - ÜÇYOL

INÖNÜ CAD.NO:10/A

BAYRAMYERİ ARÇELİK BAYİİ YANI

2322275779

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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D

2328148615

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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR

05322000488

02326287143

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ÇARE ECZANESİ - YENİŞEHİR

GÜNEY MH. GAZİLER CD. NO:406/A

EŞREFPAŞA HASTANESİ KARŞISI

02324696419

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UMUT ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOĞANAY MAH. ULUÖNDER CAD. NO:83/A

02322567074

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