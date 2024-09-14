İzmir'de bugün(14 Eylül Cumartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 14 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 14 Eylül Cumartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
BÜYÜK ECZANESİ - ALİAĞA
YENI MAH.600 SOK.NO:2/A ALIAGA/IZMIR
02326160111
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SİBEL ATLAS ECZANESİ - ALSANCAK
ALSANCAK MH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CD. NO:177/1
KENT TIP MERKEZİ KARŞISI
02323881335
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ALİ ÇETİNKAYA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
İSMET KAPTAN MAH. 1373 SOK. NO:4/C
BEHÇET UZ ÇOÇUK HAST. ACİL KARŞISI
02324219771
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AYAS ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A
02324334322
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DEMIRKOL ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
HÜRRIYET CAD. NO:129 ATATÜRK MAH.
ATATÜRK MAH. MAVİ KÖŞE D.
2323887962
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ESİN ECZANESİ - AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK MH. BARIŞ MANÇO CD. NO:16/A AYRANCILAR
Ayrancılar Merkez Camii çapraz karşısı, Ayrancılar Orta Okulu karşısı
02328546324
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YALÇINKAYA ECZANESİ - BALÇOVA
FEVZI ÇAKMAK MH. SAKARYA CD.17
2322782291
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KONYA ECZANESİ - BASIN SİTESİ
177/5 SOK. NO:23/B BASINSITESI
02322310457
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KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR
2325817045
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GÜVERCIN ECZANESİ - BAYRAKLI
BAYRAKLI MH. ZEKİ YAVAŞ SK. NO:6/3B
CENTRAL HOSPİTAL YAKINI
02323713450
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ŞEKER ECZANESİ - BERGAMA
ZAFER MAH. 623 SOK. NO:3/D
02326314565
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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
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AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1
ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B
02323395008
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PLATİN ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MH. 367/7 SK. NO:14/I
ENTO KBB KARŞISI-AVCILAR EFFECT ÇARŞISI
02324633737
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HEKİMOĞLU ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MH. 286/10 SK. NO:5/B
KENT TIP MERKEZİ BAYRAKLI YANI
02329991808
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YELİZ ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MH. 267/1 SK. NO:8/D
TUĞBA UNLU MAMÜLLER YANI (0530 463 22 99)
02323395181
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ELIGÜR ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
NALDÖKEN MAH. ATATÜRK CAD. NO:38
2324784508
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KARDELEN ECZANESİ - BOZYAKA
BAHÇELİEVLER MH. SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:104/A BOZYAKA
02322621068
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NAZ ECZANESİ - BUCA 1
MENDERES MAH. GAZİ OSMAN PAŞA CAD. NO:3/A
02324520149
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BAŞARAN ECZANESİ - BUCA 2
ATATÜRK MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:127/A
PTT YILDIZ ŞUBESİ VE SALKIM MANAV KARŞISI(05551106582)
05551106582
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ÇAMDİBİ SAĞLIK ECZANESİ - ÇAMDİBİ
BARBAROS MH. 5311 SK. NO:24
ÇAMDİBİ KONUTLARI TEPECİK SEMT POLİNİKLİĞİ KARŞISI
02323760904
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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
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ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME
TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
2327168281
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HARMANDALI ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH.HALILKUYUSU CAD.NO:12/AHARMANDALI
05334847567
2328390266
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ÇİĞLİ KENT ECZANESİ - ÇİĞLİ
KÜÇÜK ÇİĞLİ MH. 8780/33 NO:15
ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ KARŞISI
02323252221
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ÇÖREKOTU ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MH. 8019/11 SK. NO:38/C
11 NOLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI
02329350919
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MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ
SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A
Ziraat Bankası Karşısı
05455902595
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TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA
FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A
2328127700
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ZELAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
CENNETÇESME MAH. 3996 SOK. NO:22
OLİMPİYAT KÖYÜ KAVŞAĞI KARŞISI CENNETÇEŞME GİRİŞİ
02322711177
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YAREN ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MAH. 526 SOK. NO:21/A
02322627777
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MEHTAP ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YEDİGÖLLER İŞ MERKEZİ TANSAŞ ÜSTÜ NO:125/1
02324405305
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DORA ECZANESİ - GAZİEMİR
IRMAK MAH. HASAN GÜVEN CAD. NO:99/A
02322521320
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ÜMRAN ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
GÖKSU MH. GAZATECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULV. NO:356/A
GEDİZ İŞ BANKASI VE OPET KARŞISI
02322758600
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ŞEN ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ADALET CD. NO:41/B
KAZIM KARABEKİR İLKÖĞRETİM OKULU YANI
02324333352
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NİL ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SOĞUKKUYU MH. GİRNE BLV. NO:200/A
ÖZEL PARK TIP MERKEZİ KARŞISI
02323676969
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İSKENDER ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MH. MİTHATPAŞA CD. NO:351/B
02322341412
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KAPTAN ECZANESİ - HATAY
INÖNÜ CAD. NO:825/C ÜÇKUYULAR
GÖZTEPE STADI KARŞISI
02322472604
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İLKBAHAR ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:287/B
02322593559
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FEYZA ECZANESİ - KARABAĞLAR
İHSAN ALYANAK MAH. 5027 SOK. NO:4
1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI (ESKİ ÇAMLIK)
05422424011
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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BERRA ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
KARŞIYAKA TERSANE MAHALLESİ 1671 SOKAK NO:21/B
02323674150
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SERDAROGLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHARIYE MAH. YAŞAR AKSOY SOKAK NO:18/A
TİCARET LİSESİ SOKAĞI
02323828339
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ORGANİK ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
MAVİŞEHİR MAH. CAHER DUDAYEV BULV. NO:40/Z20 (Mavibahçe Alışveriş Merkezi Tranvay girişi )
02323241656
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CANGÜL ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ÖRNEKKÖY MH. 7401 SK. NO:28/A
02323664545
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GÜLSÜM ECZANESİ - KEMALPAŞA
SEKİZ EYLÜL MAH. 110/1 SOK. NO:40/A
02329351262
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TANSU ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
02326872612
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ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ
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02325722081
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ATA ECZANESİ - MENDERES
KEMALPAŞA MAH. 102 SOK. NO:8/A
02322616165
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DERMANCI ECZANESİ - MENEMEN
KASIMPASA MAH. 1028/2 SOKAK
2328322404
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ÜSKÜP ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
9 EYLÜL MAH. 253 SOK. NO:19/A
05309938979
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DILSEN ECZANESİ - MİTHATPAŞA
211 SOKAK NO:5/C KÜÇÜKYALI
2322311987
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
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NARLIDERE ECZANESİ - NARLIDERE
ÇATALKAYA MH.MITHATPASA CD.NO:423/B
ŞEHİTLİK KARŞISI
2322382500
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HAYAT ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ÖDEMİŞ ZAFER MAHALLESİ ORTAÇ SOKAK NO:15
02325451525
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PINARBAŞI ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMAL PAŞA MAH. 7055 SOK. NO:34/A PINARBAŞI
02324791702
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BALKAN ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/C
05318851923
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BULVAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR
TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:62/A
02325028975
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NAZAR ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. ESREF ARNA CAD. NO:24/A
2328921898
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YENİ SEVİNÇ ECZANESİ - ŞİRİNYER
347 SOK. NO:73/A KOCATEPE CAD. SIRINYER
02324523526
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IHLAMUR ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MAH. MALTEPE CAD. NO:14/B
02325110076
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GONCA ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ERTUĞRUL MH. CUMHURİYET CD. NO:34-A/14 TORBALI
JANDARMA ARKASI
02322310041
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CUMHURİYET ECZANESİ - TORBALI
CUMHURİYET MAH. 2026 SOK. NO:7/4A(HALK YAPI HACI NURŞEN HÜSNÜ AY CAMİ KARŞISI)
02328561997
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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
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EGE DENİZ ECZANESİ - URLA
YELALTI MAH.75.YIL CUMHURIYET CAD.NO:24
02327545266
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ŞANLI ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK MH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV.146/C
02327974363
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B
Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı
02327554027
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ÖDEMIS ECZANESİ - ÜÇYOL
INÖNÜ CAD.NO:10/A
BAYRAMYERİ ARÇELİK BAYİİ YANI
2322275779
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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
2328148615
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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ÇARE ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MH. GAZİLER CD. NO:406/A
EŞREFPAŞA HASTANESİ KARŞISI
02324696419
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UMUT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANAY MAH. ULUÖNDER CAD. NO:83/A
02322567074
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