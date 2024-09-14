İzmir'de bugün(14 Eylül Cumartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 14 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 14 Eylül Cumartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BÜYÜK ECZANESİ - ALİAĞA

 YENI MAH.600 SOK.NO:2/A ALIAGA/IZMIR
 02326160111
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 SİBEL ATLAS ECZANESİ - ALSANCAK

 ALSANCAK MH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CD. NO:177/1
 KENT TIP MERKEZİ KARŞISI
 02323881335
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 ALİ ÇETİNKAYA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 İSMET KAPTAN MAH. 1373 SOK. NO:4/C
 BEHÇET UZ ÇOÇUK HAST. ACİL KARŞISI
 02324219771
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 AYAS ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A
 02324334322
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 DEMIRKOL ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 HÜRRIYET CAD. NO:129 ATATÜRK MAH.
 ATATÜRK MAH. MAVİ KÖŞE D.
 2323887962
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 ESİN ECZANESİ - AYRANCILAR

 FEVZİ ÇAKMAK MH. BARIŞ MANÇO CD. NO:16/A AYRANCILAR
 Ayrancılar Merkez Camii çapraz karşısı, Ayrancılar Orta Okulu karşısı
 02328546324
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 YALÇINKAYA ECZANESİ - BALÇOVA

 FEVZI ÇAKMAK MH. SAKARYA CD.17
 2322782291
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 KONYA ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 177/5 SOK. NO:23/B BASINSITESI
 02322310457
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 KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR
 2325817045
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 GÜVERCIN ECZANESİ - BAYRAKLI

 BAYRAKLI MH. ZEKİ YAVAŞ SK. NO:6/3B
 CENTRAL HOSPİTAL YAKINI
 02323713450
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 ŞEKER ECZANESİ - BERGAMA

 ZAFER MAH. 623 SOK. NO:3/D
 02326314565
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 AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
 05548989987-05324708919
 02325927649
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 AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B
 02323395008
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 PLATİN ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MH. 367/7 SK. NO:14/I
 ENTO KBB KARŞISI-AVCILAR EFFECT ÇARŞISI
 02324633737
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 HEKİMOĞLU ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MH. 286/10 SK. NO:5/B
 KENT TIP MERKEZİ BAYRAKLI YANI
 02329991808
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 YELİZ ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MH. 267/1 SK. NO:8/D
 TUĞBA UNLU MAMÜLLER YANI (0530 463 22 99)
 02323395181
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 ELIGÜR ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 NALDÖKEN MAH. ATATÜRK CAD. NO:38
 2324784508
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 KARDELEN ECZANESİ - BOZYAKA

 BAHÇELİEVLER MH. SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:104/A BOZYAKA
 02322621068
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 NAZ ECZANESİ - BUCA 1

 MENDERES MAH. GAZİ OSMAN PAŞA CAD. NO:3/A
 02324520149
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 BAŞARAN ECZANESİ - BUCA 2

 ATATÜRK MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:127/A
 PTT YILDIZ ŞUBESİ VE SALKIM MANAV KARŞISI(05551106582)
 05551106582
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 ÇAMDİBİ SAĞLIK ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 BARBAROS MH. 5311 SK. NO:24
 ÇAMDİBİ KONUTLARI TEPECİK SEMT POLİNİKLİĞİ KARŞISI
 02323760904
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 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026
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 ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME

 TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
 2327168281
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 HARMANDALI ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INÖNÜ MAH.HALILKUYUSU CAD.NO:12/AHARMANDALI
 05334847567
 2328390266
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 ÇİĞLİ KENT ECZANESİ - ÇİĞLİ

 KÜÇÜK ÇİĞLİ MH. 8780/33 NO:15
 ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ KARŞISI
 02323252221
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 ÇÖREKOTU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MH. 8019/11 SK. NO:38/C
 11 NOLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI
 02329350919
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Buca’nın Levanten mirası gün yüzüne çıkıyor Buca’nın Levanten mirası gün yüzüne çıkıyor

 MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ

 SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A
 Ziraat Bankası Karşısı
 05455902595
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 TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A
 2328127700
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 ZELAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 CENNETÇESME MAH. 3996 SOK. NO:22
 OLİMPİYAT KÖYÜ KAVŞAĞI KARŞISI CENNETÇEŞME GİRİŞİ
 02322711177
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 YAREN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MAH. 526 SOK. NO:21/A
 02322627777
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 MEHTAP ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YEDİGÖLLER İŞ MERKEZİ TANSAŞ ÜSTÜ NO:125/1
 02324405305
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 DORA ECZANESİ - GAZİEMİR

 IRMAK MAH. HASAN GÜVEN CAD. NO:99/A
 02322521320
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 ÜMRAN ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 GÖKSU MH. GAZATECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULV. NO:356/A
 GEDİZ İŞ BANKASI VE OPET KARŞISI
 02322758600
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 ŞEN ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ADALET CD. NO:41/B
 KAZIM KARABEKİR İLKÖĞRETİM OKULU YANI
 02324333352
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 NİL ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SOĞUKKUYU MH. GİRNE BLV. NO:200/A
 ÖZEL PARK TIP MERKEZİ KARŞISI
 02323676969
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 İSKENDER ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MH. MİTHATPAŞA CD. NO:351/B
 02322341412
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 KAPTAN ECZANESİ - HATAY

 INÖNÜ CAD. NO:825/C ÜÇKUYULAR
 GÖZTEPE STADI KARŞISI
 02322472604
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 İLKBAHAR ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:287/B
 02322593559
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 FEYZA ECZANESİ - KARABAĞLAR

 İHSAN ALYANAK MAH. 5027 SOK. NO:4
 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI (ESKİ ÇAMLIK)
 05422424011
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 BERRA ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 KARŞIYAKA TERSANE MAHALLESİ 1671 SOKAK NO:21/B
 02323674150
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 SERDAROGLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHARIYE MAH. YAŞAR AKSOY SOKAK NO:18/A
 TİCARET LİSESİ SOKAĞI
 02323828339
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 ORGANİK ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 MAVİŞEHİR MAH. CAHER DUDAYEV BULV. NO:40/Z20 (Mavibahçe Alışveriş Merkezi Tranvay girişi )
 02323241656
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 CANGÜL ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ÖRNEKKÖY MH. 7401 SK. NO:28/A
 02323664545
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 GÜLSÜM ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SEKİZ EYLÜL MAH. 110/1 SOK. NO:40/A
 02329351262
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 TANSU ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
 02326872612
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 ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ

 u0130STu0130KLAL MAHALLEu0130 SABu0130T ARLI CADDESu0130 NO 57 Ku0130RAZ u0130ZMu0130R
 02325722081
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 ATA ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPAŞA MAH. 102 SOK. NO:8/A
 02322616165
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 DERMANCI ECZANESİ - MENEMEN

 KASIMPASA MAH. 1028/2 SOKAK
 2328322404
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 ÜSKÜP ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 9 EYLÜL MAH. 253 SOK. NO:19/A
 05309938979
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 DILSEN ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 211 SOKAK NO:5/C KÜÇÜKYALI
 2322311987
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 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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 NARLIDERE ECZANESİ - NARLIDERE

 ÇATALKAYA MH.MITHATPASA CD.NO:423/B
 ŞEHİTLİK KARŞISI
 2322382500
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 HAYAT ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ÖDEMİŞ ZAFER MAHALLESİ ORTAÇ SOKAK NO:15
 02325451525
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 PINARBAŞI ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMAL PAŞA MAH. 7055 SOK. NO:34/A PINARBAŞI
 02324791702
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 BALKAN ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/C
 05318851923
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 BULVAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:62/A
 02325028975
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 NAZAR ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. ESREF ARNA CAD. NO:24/A
 2328921898
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 YENİ SEVİNÇ ECZANESİ - ŞİRİNYER

 347 SOK. NO:73/A KOCATEPE CAD. SIRINYER
 02324523526
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 IHLAMUR ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MAH. MALTEPE CAD. NO:14/B
 02325110076
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 GONCA ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ERTUĞRUL MH. CUMHURİYET CD. NO:34-A/14 TORBALI
 JANDARMA ARKASI
 02322310041
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 CUMHURİYET ECZANESİ - TORBALI

 CUMHURİYET MAH. 2026 SOK. NO:7/4A(HALK YAPI HACI NURŞEN HÜSNÜ AY CAMİ KARŞISI)
 02328561997
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 URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516
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 EGE DENİZ ECZANESİ - URLA

 YELALTI MAH.75.YIL CUMHURIYET CAD.NO:24
 02327545266
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 ŞANLI ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK MH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV.146/C
 02327974363
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B
 Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı
 02327554027
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 ÖDEMIS ECZANESİ - ÜÇYOL

 INÖNÜ CAD.NO:10/A
 BAYRAMYERİ ARÇELİK BAYİİ YANI
 2322275779
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 YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
 2328148615
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 ÇARE ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MH. GAZİLER CD. NO:406/A
 EŞREFPAŞA HASTANESİ KARŞISI
 02324696419
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 UMUT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANAY MAH. ULUÖNDER CAD. NO:83/A
 02322567074
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Editör: Engin Keskin