Efes Selçuk, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü geniş bir katılım ve yoğun bir coşkuyla kutladı. Kutlama töreni, 8 Eylül tarihinde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi ve günün anlamını yansıtan etkileyici bir programla zenginleştirildi.

Başkan Sengel’den anlamlı konuşma

Törenin açılış konuşmasını yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Cumhuriyetin, laikliğin, ‘Tek sevdamız Atatürk’ diyenlerindir Efes Selçuk…” diyerek başladığı konuşmasında, kurtuluş gününün sadece tarihsel bir olay değil, aynı zamanda vazgeçmeyenlerin ve direnenlerin yazdığı bir destanın günü olduğunu belirtti. Başkan Sengel, Efes Selçuk’un özgürlüğüne kavuştuğu bu günün, bir ulusun bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğunu vurguladı.

Etkinlikler ve katılım

Törene İlçe Kaymakam Vekili Tire Kaymakamı Vural Karagül, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Başkan Sengel’in konuşması büyük bir dikkatle dinlendi.

Şiirler ve gösteriler

Konuşmanın ardından, 19 Mayıs Ortaokulu öğrencisi Nisa Ilgın Çomak’ın şiir okuması büyük beğeni topladı. Törenin bir diğer önemli unsuru ise Belediye Halk Oyunları Ekibi’nin sergilediği zeybek gösterisi oldu. Ayrıca, kurtuluş gününü canlandıran canlı heykeller de etkinliklere renk kattı.

Gün boyu süren şenlikler

Kurtuluş şenlikleri kapsamında gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler Pazar Yerinde Norm Ender konseri ile son bulacak. Bu coşkulu kutlamalar, Efes Selçuk’un bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin gururla hatırlandığı özel bir gün olarak tarihe geçti.