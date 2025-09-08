Törene Efes Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Tören, çelenk sunumu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Başkan Sengel ve Kaymakam Çağlar, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yaptı.

Başkan Sengel: "8 Eylül Yeniden Doğuşun Adıdır"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, “103 yıl önce bu topraklarda yalnızca bir kentimizi değil, onurumuzu, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü savunduk. Atalarımızın azim ve kararlılığı, bugün de bizlere yol gösteriyor” dedi. Sengel, 8 Eylül’ün sadece bir kurtuluş günü değil, aynı zamanda yeniden doğuşun simgesi olduğunu belirterek, “Kurtuluş, halkın onurunu korumak, herkesin hakkını ve hukukunu savunmaktır. Bu topraklarda bağımsızlık aşkı ve özgürlük sevdası her zaman var olmuştur” ifadelerini kullandı. Konuşmasını Ulu Önder Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” sözleriyle tamamladı.

Kaymakam Çağlar: “Kahramanlarımızı Rahmetle Anıyoruz”

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, ilçenin kurtuluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatanı için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, sağ kalan gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İlçemizin kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Tören, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Ada Akpınar’ın günün anlamını yansıtan şiir okuması ve Belediye Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterisiyle devam etti. Ayrıca kurtuluş gününü canlandıran canlı heykel performansı, katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

Efes Selçuk’un 103. kurtuluş yılı kutlamaları, geçmişin kahramanlık ruhunu bugüne taşıyan coşkulu bir programla tamamlandı.