Efes Selçuk Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde kent genelini Türk bayraklarıyla donattı. “As Bayrakları Efes Selçuk” çağrısıyla başlatılan kampanya kapsamında hem şehir merkezi hem de köylerde esnafa ve vatandaşlara binlerce bayrak dağıtıldı. Kentin dört bir yanı kırmızı beyaza büründü.

Bayraklarla donatılan kentte milli birlik duygusu

Belediye ekipleri tarafından dağıtılan bayraklar, vatandaşlar ve esnaf tarafından evlere ve iş yerlerine asıldı. Milli bayram coşkusunu sokaklara taşıyan uygulama, özellikle çocukların ilgisini çekerken, vatandaşlar da belediyeye teşekkür etti.

Efes Selçuk sokakları gelincik tarlasını andıran görüntülere sahne oldu. Bayrakların 23 Nisan’dan 19 Mayıs’a kadar asılı kalması bekleniyor.

İmamoğlu’ndan çağrı, halktan destek

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyareti sırasında, İmamoğlu’nun “Herkesi Türk bayrağımızla memleketimizi milli egemenlik adına süslemeye davet ediyorum” çağrısı üzerine başlatılan bayrak seferberliği, kentte geniş yankı uyandırdı.

“Bayrağımızı asmak boynumuzun borcu”

Başkan Sengel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu bayram biraz daha özendik. Vatandaşlarımız da bayrakları 19 Mayıs’a kadar indirmeyeceklerini söylediler. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak hepimizin görevi” ifadelerini kullandı