Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 19 Temmuz 2025’te TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını sağlayan torba yasaya tepki gösterdi. Zeytinliklerin bölge ekonomisi ve tarımı için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Zeytin üreticileri yasaya karşı çıktı

Zeytinliklerin yoğun olduğu Efes Selçuk’ta köylüler ve üreticiler, nesiller boyu geçim kaynağı olan zeytinin korunması gerektiğini belirterek yasanın iptalini talep etti. Üreticiler, hiçbir ticari faaliyetin zeytinin yerini tutamayacağını dile getirdi.

Başkan sengel zeytinin önemini vurguladı

Başkan Sengel, zeytinin ülke ekonomisi, tarımı ve üretimi açısından paha biçilemez olduğunu söyledi. TBMM’den geçen yasanın zeytin üreticilerine yapılan bir darbe olduğunu ifade etti. Sengel, “Yıllardır zeytinliklerde emek veren kadınların ve üreticilerin mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Madencilik faaliyetlerine karşı çıktı

Sengel, zeytin ağaçlarının taşınmasına ve madencilik uğruna yok edilmesine karşı olduklarını belirtti. Üretim alanlarının korunmasının ve desteklenmesinin kritik önem taşıdığını ifade etti. Son olarak, “Zeytinimize, toprağımıza ve üretimimize dokunmayın” çağrısında bulundu.