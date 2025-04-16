Efes Selçuk Belediyesi çalışanlarından pankartlı mesaj “SİZ NORMAL DOĞURUN BEYLER”

Efes Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görev yapan çalışanlar, halı sahada düzenledikleri dostluk maçıyla hem keyifli zaman geçirdi hem de kadınlar üzerinden yapılan siyasete mesaj verdiler. Önceki gün Sivasspor-Fenerbahçe maçında, tamamı erkek futbolculardan oluşan iki takım, Sağlık Bakanlığı’nın kampanyası kapsamında ‘Doğal olan normal doğumdur’ yazılı bir pankartla sahaya çıkmış, pankart ülke gündeminde büyük tepki toplamıştı. Sağlık Bakanlığı’nın “Doğal Olan Normal Doğum” kampanyasını destekleyen pankartlarla sahaya çıkan futbolculara Efes Selçuk sahalarında cevap veren belediye çalışanlarından oluşan amatör takım; “SİZ NORMAL DOĞURUN BEYLER” pankartını açarak tepki gösterdiler.

Saha kenarında dostluk maçına alkışlarla destek veren izleyiciler de ellerindeki “Normal doğum diye bir şey yoktur”, “Siz Top oynayın beyler, doğum şekli bizim işimiz”, “Kadının bedeni kadının kararı” yazılı pankartlarla dikkat çekti.

Dostluk maçında halı sahada karşılaşma yapan tamamı erkeklerden oluşan belediye çalışanları; “Kadın bedeni üzerinden yürütülen bu dayatmaların karşısındayız. Doğum şekli kadının karar vereceği bir konudur ve hiçbir erkek bu konuda ahkâm kesemez” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Belediye emekçilerinin dostluk maçında verdikleri mesajı sosyal medyada birkaç cümle ile özetleyen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, yaptığı paylaşımda; “İşte Efes Selçuk Belediyesi'nin çalışanlarının takımı ve taraftarı. Takım dediğin böyle olur, taraftar dediğin böyle olur… Çok tatlısınız ama ya! Pankartınıza kurban, bakış açınıza sağlık” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları, maç boyunca centilmence mücadele ederek; dostluk ve dayanışma içinde sahadan ayrıldı.