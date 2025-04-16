Akçay Caddesi Optimum alt geçitte zincirleme kaza meydana geldi. Trafik akışı yavaşladı, sürücüler alternatif güzergahları tercih etmeli.

Akçay Caddesi'nde zincirleme trafik kazası

Akçay Caddesi üzerinde, Merkez istikametine doğru seyreden araçların kullandığı Optimum alt geçit mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi.

Trafik akışı yavaşladı

Kaza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Emniyet birimleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alındı. Araçların yoldan kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yoğunluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kadar uzanıyor

Kazanın etkisiyle trafik yoğunluğu İlçe Emniyet Müdürlüğü mevkiine kadar uzandı. Bu güzergâhı kullanacak olan sürücülere, alternatif yolları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, bölgede hem trafik hem de yol güvenliği açısından dikkatli olunması çağrısında bulunarak, sürücülerin yönlendirmelere uymalarını istedi.