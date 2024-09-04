Efes Selçuk Belediyesi'nden Okullara Temizlik Seferberliği!

Efes Selçuk Belediyesi, 9 Eylül 2024’te başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kent merkezinde ve köylerdeki okullarda geniş kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışmasına imza attı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak Park ve Bahçe ekipleri, okul bahçelerindeki yeşil alanları düzenleyerek, bakım ve ağaç budama işlemlerini özenle yürütüyor.

Okullarda kapsamlı temizlik

Belediye ekipleri, öğrencilerin daha hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla, okul bahçeleri ve spor alanlarını köpüklü ve basınçlı su araçlarıyla temizliyor. Bu çalışmalar, öğrencilerin ders aralarında gönül rahatlığıyla vakit geçirebilmeleri için büyük bir titizlikle yürütülüyor.

"Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, her zaman eğitime destek verdiklerini belirterek, “Efes Selçuk’ta eğitim gören her öğrenci bizim için çok değerli. Çocuklarımızın temiz ve güvenli okullarda eğitim görmeleri için belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Yeni eğitim yılı için öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Efes Selçuk Belediyesi’nin yürüttüğü bu çalışmalar, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların hijyenik ve güvenli hale getirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Öğrencilerin temiz ve düzenli bir ortamda eğitim görecek olması, veliler ve öğretmenler tarafından da takdirle karşılanıyor.