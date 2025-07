Efes Selçuk Belediyesi'nden sokak hayvanları için sahiplenme çağrısı yapıldı

Efes Selçuk Belediyesi Hayvan Barınağı, sokak hayvanlarının yeni bir yuvaya kavuşabilmesi için “Satın alma, sahiplen” çağrısını yineledi. Barınakta görev yapan Köpek Davranış Uzmanı Yusuf Eroğlu, barınakta bulunan can dostların daha kolay sahiplenilebilmesi için eğitim süreci başlattıklarını söyledi.

Köpek davranış eğitimi başlatıldı

Yusuf Eroğlu, Efes Selçuk Belediyesi Hayvan Barınağı’nda köpek davranış eğitimine kısa süre önce başladıklarını belirtti. Eroğlu, bu eğitimin temel amacının, sahiplenme sonrası süreçte vatandaşların köpeklerle daha uyumlu bir yaşam sürdürebilmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Eğitimlerde tuvalet alışkanlıkları, sosyalleşme, yeni ortama uyum sağlama ve dış mekânda gezdirme gibi konular ele alınıyor.

Barınaktaki kapasite her geçen gün doluyor

Barınağın tam kapasite ile çalıştığını ve her geçen gün sınırlarını zorladığını belirten Yusuf Eroğlu, sahiplendirmenin hem insanlar hem de hayvanlar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Eroğlu, “Bir barınaktan alacağınız köpek ile dışarıdan satın alacağınız köpek arasında fark yoktur. Ancak sahiplenilen köpek, hem bir cana yeni bir yuva kazandırmış olur, hem de size sadık bir dost olur” dedi.

Eğitimli can dostları yeni yuvalarını bekliyor

Barınaktaki köpeklerin, sahiplenme sürecine hazırlıklı olmaları için özel eğitimlerden geçirildiğini belirten Eroğlu, “Tuvalet eğitimi, sosyalleşme, yeni ortama uyum sağlama gibi başlıklar sayesinde can dostlarımız sizinle daha uyumlu yaşayacak hale geliyor. Bu süreç, hem hayvanı sahiplenen aileyi hem de köpeği mutlu ediyor” diye konuştu.

“Satın alma, sahiplen” çağrısı yinelendi

Yusuf Eroğlu, ailesine yeni bir üye kazandırmak isteyen vatandaşlara şu çağrıda bulundu: “Barınağımızdaki can dostlarımız sevgiye, şefkate ve yeni bir yuvaya ihtiyaç duyuyor. Lütfen satın almayın, sahiplenin. Can dostlarımıza bir yuva olun.” Efes Selçuk Belediyesi, sahipsiz hayvanlara karşı duyarlılığın artmasını hedefleyerek toplumun her kesimini sahiplenme konusunda daha bilinçli davranmaya davet ediyor.