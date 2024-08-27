Efes Selçuk Belediyesi, yükseköğrenime adım atan gençlere desteğini sürdürüyor. Bu yıl üniversiteyi kazanan Efes Selçuklu öğrenciler, ilk cep harçlıklarını belediyeden alacak. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, gençlerin üniversite hayatına adım atmalarını desteklemek amacıyla bu özel yardımı duyurdu.

Harçlık desteği başvurusu nasıl yapılır?

Efes Selçuk Belediyesi, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik sağladığı harçlık desteği ile gençlerin eğitim hayatını desteklemeye devam ediyor. Bu destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunabilirler:

Okul kayıt belgesi

Kimlik

İkametgâh belgesi

Banka IBAN numarası

Başvurular, Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılabilir. Müdürlük, Pazar Yeri, Migros üstünde yer alıyor.

Başvuru İçin İletişim: Öğrenciler, başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi almak için (0232)-892 83 84 numaralı telefondan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ulaşabilirler.

Başkan Sengel'den teşvik edici mesaj

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Üniversite sınavını kazanarak yüksek öğrenim hayatına başlayacak gençlerimizi tebrik ediyoruz. Gençler yolunuz açık olsun. İlk cep harçlığınız da bizden olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Sengel’in bu paylaşımı, gençlerin motivasyonunu artırarak, üniversite hayatlarına olumlu bir başlangıç yapmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Efes Selçuk Belediyesi’nin bu destek hamlesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve gençleri geleceğe daha umutlu bir şekilde hazırlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.