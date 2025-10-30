Sabah saatlerinde Tören Alanı'nda gerçekleştirilen programda, Efes Selçuklu öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Özellikle Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin performansı izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Cumhuriyet Her Yerde' sloganıyla düzenlediği kutlamalar, Belevi'nin ardından kent merkezinde de devam etti. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde çocuklar mini disko, sihirbaz ve clown gösterileriyle keyifli vakit geçirirken; Atatürk'ün Yurt Gezileri Fotoğraf Sergisi, Gezici Kütüphane ve Çocuk Atölyeleri yoğun ilgi gördü.

Fener Alayı için saat 19.23'te Atatürk Anıtı önünde toplanan Efes Selçuklular; bayraklar ve meşalelerle marşlar eşliğinde Cumhuriyet coşkusunu Efes Selçuk sokaklarına taşıdı.

Fener Alayına İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mesut Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'HER VATANDAŞ CUMHURİYETE SAHİP ÇIKIYOR'

Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ise yaptığı konuşmada Cumhuriyetin tüm millete ait olduğunu belirterek; 'Cumhuriyetimiz 85 milyona ait. Her Türk vatandaşı canı gönülden Cumhuriyete sahip çıkıyor. Her 29 Ekim'de, gençliğimizin coşkusu ve milletimizin birliğiyle Cumhuriyete nasıl sahip çıkıldığını görüyoruz. Cumhuriyet de bayram da birlikte olunca güzel. Katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun.' dedi.

'CUMHURİYET BİR ARADA OLMAKTIR'

Fener Alayının ardından İstasyon Meydanı'nda konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyetin bir arada durmak olduğunu vurgulayarak; 'Bugün Cumhuriyet yürüyüşümüzü Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Zabıta Müdürümüz, belediye personelimiz ve vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Çünkü Cumhuriyet bir arada olmak demektir. Çünkü Cumhuriyet eşitliktir. Atalarımız, Cumhuriyeti kurarken düşünceleri farklı olsa da aynı hedefe yürüdüler: Bağımsızlığa, Türkiye'nin geleceğine, aydınlık yarınlara. Bizler de o değerlere sahip çıkacak mirasçılar olarak çocuklarımıza borçluyuz. Onlara çok daha güzel, çok daha aydınlık bir ülke bırakmak bizim boynumuzun borcudur. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Efes Selçuk Belediye Orkestrası Konseri ile devam etti. Belediye emekçilerinden oluşan orkestra, seslendirdiği sevilen şarkılarla vatandaşlara unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı akşamı yaşattı.