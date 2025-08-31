Efes Selçuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Gün boyu süren etkinlikler, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından çelenk sunumunun yapıldığı törende protokol üyeleri, Selçuk İlçe Şehitliği’ni ziyaret ederek kahramanları andı.

Meşalelerle zafer yürüyüşü

Akşam saatlerinde ise Efes Selçuk Belediyesi’nin düzenlediği Fener Alayı, kenti bayraklar ve marşlarla aydınlattı. Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüşte yurttaşlar ellerinde meşalelerle sokakları doldururken, Belediye Gençlik Bandosu coşkuya ritim kattı. Kentin dört bir yanına yayılan kortej, Zafer Bayramı’nın ruhunu bir kez daha yaşattı.

“Cumhuriyetin değerlerinden vazgeçmeyeceğiz”

Fener Alayı’nın ardından İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirilen “Zafere Uyanan Gece” etkinliğinde konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Sengel, “30 Ağustos, zafere inananların bayramıdır. 103 yıl önce yokluk içinde bile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına inanarak karanlıkları aydınlatan bir millet vardı. Bugün bizler de aynı inancı taşıyor, Cumhuriyetin değerlerinden asla vazgeçmiyoruz. Nice zaferlerimiz olsun Efes Selçuk.” ifadelerini kullandı.

“Milletimizin yeniden doğuşu”

Etkinlikte söz alan Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şube Başkanı Kerim Akgüneş ise 30 Ağustos’un yalnızca bir askeri zafer değil, milletin yeniden doğuşunun simgesi olduğunu vurguladı. Akgüneş, “Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla verilen bu mücadele bizlere Türk milletinin asla esareti kabul etmeyeceğini hatırlatır. Bizlere düşen görev, bu mirası gelecek kuşaklara taşımaktır.” dedi.

Zeybek ve cephe türküleriyle anma

Konuşmaların ardından Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin sergilediği zeybek gösterisi meydanı dolduran yurttaşlardan büyük alkış aldı. Program boyunca belediye çalışanları ve ADD üyeleri, cephe türküleri, şiirler ve anılarla Kurtuluş Savaşı kahramanlarını andı.

Efes Selçuk’ta gün boyu süren etkinlikler, hem milli mücadelenin ruhunu yeniden yaşattı hem de birlik ve beraberlik mesajlarının güçlü bir şekilde verilmesine sahne oldu.