İzmir, eylül ayıyla birlikte kültür ve sanatın farklı dallarında zengin bir programla sanatseverlere unutulmaz günler yaşatmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonları ve destekleriyle kentin dört bir yanında konserler, sergiler, tiyatro oyunları, söyleşiler ve film gösterimleri düzenlenecek.

AASSM’de caz akşamı

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, “Zeytin Altında Konserleri” kapsamında 10 Eylül’de caz tutkunlarını ağırlayacak. Trompette Tolga Bilgin, kontrbasta Selim Gürcan, davulda Bora Peynirci ve piyanoda Devrim Yeşilpınar’ın yer aldığı Tolga Bilgin Quartet, izleyicilere caz dolu bir akşam yaşatacak.

Sinemaseverlere nostalji

İzmirli sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi bu yıl da İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı’nda devam edecek. 18 Eylül’de “Hayalet Avcıları”, 25 Eylül’de ise “Hayal Şarkıcısı” filmleri gösterilecek. Katılımcılar hem farklı türlerde filmler izleyecek hem de nostaljik bir açık hava sineması deneyimi yaşayacak.

Söyleşi ve sempozyumlar

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, 9 Eylül’de “Kent Belleğinde 9 Eylül” söyleşisine ev sahipliği yapacak. Ayrıca 4-5 Eylül tarihlerinde Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Sürdürülebilir Bir Akdeniz için Kültür ve Ekolojik Dönüşüm: İzmir Sempozyumu” kapsamında kültür, doğa ve kent ilişkisi masaya yatırılacak.

Sergiler sanatseverlerle buluşuyor

Eylül ayında İzmir’in farklı noktalarında pek çok sergi sanatseverleri bekliyor.

“Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı Mustafa Kemal Atatürk” sergisi 21 Aralık’a kadar Kültürpark Atlas Pavyonu’nda ziyarete açık olacak.

Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergileri 30 Eylül’e kadar aynı mekânda görülebilecek.

“İzmir’i Özledim” başlıklı Fırat Neziroğlu sergisi 31 Ekim’e kadar Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Ayrıca Direnişin İlk Günü 15 Mayıs 1919, Born In… PPM, Camda Antik Ege Koleksiyonu ve Afro-Türk Spirit sergileri de eylül ayı boyunca farklı mekanlarda gezilebilecek.

Çim konserlerinde yıldız yağmuru

94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen Çim Konserleri bu yıl da büyük ilgi görüyor. Ağustos sonunda başlayan konser serisi, eylül ayında Ceza, Derya Uluğ, Gripin, Mustafa Sandal, Selda Bağcan, Sertab Erener, Duman ve Mor ve Ötesi gibi sevilen sanatçıları sahneye çıkaracak. Konserler her akşam saat 21.15’te başlayacak.

Tiyatro ve stand-up gösterileri

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, 1-8 Eylül tarihleri arasında tiyatro ve stand-up gösterilerine ev sahipliği yapacak. Oyun Atölyesi’nin “Hayvan Çiftliği” oyununun yanı sıra Deniz Göktaş, Aşkım Kapışmak, Miray Akovalıgil ve Tahsin Hasoğlu gibi isimlerin sahne alacağı gösteriler izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.

İlçelerde kutlama ve festivaller

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı ilçelerindeki kurtuluş etkinliklerine de katkı sunacak. Eylül ayında Beydağ, Ödemiş, Tire, Bayındır, Torbalı, Kemalpaşa ve Güzelbahçe’de kurtuluş konserleri düzenlenecek. Ayrıca Karabağlar Kavacık Üzüm Festivali ve Selçuk 55. Kültür, Sanat ve Yaşam Festivali de müzikten tiyatroya geniş bir programla gerçekleşecek.