Efes Selçuk’ta devam eden altyapı çalışmaları, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda esnaflara anlatıldı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, altyapı çalışmalarının 17 Aralık’ta başladığını ve esnafla işbirliği içinde düzenlemelerin yapılacağı bilgisini verdi. Esnaf, dijital ankete katılarak çarşıdaki görsel değişikliklere dair taleplerini sundu.

Efes Selçuk’ta Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor (1)

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Altyapı çalışmaları hızla devam ediyor

İZSU ve İZMİRGAZ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları, ana hatların büyük oranda tamamlanmasının ardından test aşamasına geçti. Haftaya branşman bağlantıları başlıyor.

Esnafla görüş alışverişi yapıldı

Altyapı sonrası yapılacak olan cephe düzenlemeleri, peyzaj değişiklikleri ve aydınlatma düzenlemeleri hakkında esnafın görüşleri alındı. Dijital ankette esnaflar, önerilerini iletti.

Efes Selçuk’ta Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor (3)

Yeni düzenlemeler çarşıyı yenileyecek

Peyzaj düzenlemeleri, bina cephe boyaları, tente ve tabela kullanımının detayları sunuldu. Esnaf, çarşının yeni görünümü için önerilerini sundu.

Muhabir: Sümeyra Erdoğuş