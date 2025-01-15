Bunlar da ilginizi çekebilir

Peyzaj düzenlemeleri, bina cephe boyaları, tente ve tabela kullanımının detayları sunuldu. Esnaf, çarşının yeni görünümü için önerilerini sundu.

Altyapı sonrası yapılacak olan cephe düzenlemeleri, peyzaj değişiklikleri ve aydınlatma düzenlemeleri hakkında esnafın görüşleri alındı. Dijital ankette esnaflar, önerilerini iletti.

İZSU ve İZMİRGAZ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları, ana hatların büyük oranda tamamlanmasının ardından test aşamasına geçti. Haftaya branşman bağlantıları başlıyor.

Efes Selçuk’ta devam eden altyapı çalışmaları, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda esnaf lara anlatıldı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, altyapı çalışmalarının 17 Aralık’ta başladığını ve esnafla işbirliği içinde düzenlemelerin yapılacağı bilgisini verdi. Esnaf, dijital ankete katılarak çarşıdaki görsel değişikliklere dair taleplerini sundu.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.