Google, üretken yapay zekası Gemini'ya büyük bir yenilik ekliyor. Bu yeni özellik, "Talk Live" adıyla tanıtılacak ve kullanıcıların YouTube videoları ya da PDF belgeleri hakkında doğrudan yapay zekaya sesli soru sormasını sağlayacak. Artık içerikleri tamamını izlemeye gerek kalmadan, merak ettiğiniz her türlü bilgiye hızlıca ulaşabileceksiniz.

Sesli soru-cevap kolaylık sağlayacak

Android beta sürümünde tespit edilen bu özellik, video veya belge izlerken, kullanıcıların kolayca sesli soru sormasına ve anında yanıt almasına imkan tanıyacak. Örneğin, bir YouTube videosunu izlemeden önce, içeriği hakkında sorular sorarak bilgi alabileceksiniz.

Google, bu yeniliği şu an için yalnızca beta sürümünde test ediyor. Kullanıcılar henüz bu özelliğe erişemiyor. Ayrıca Google'dan henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağı ise belirsizliğini koruyor.