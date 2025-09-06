Meclis toplantısında Başkan Kınay, ilçedeki güncel çalışmalar ve planlanan projelerle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Temizlikte sıkı denetim: 1 milyon TL ceza

Başkan Kınay, ilçede günlük yaklaşık 450 ton evsel atık toplandığını belirterek, temizlik ekiplerinin üç vardiya halinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Atıkların gelişi güzel bırakılması durumunda Kabahatler Kanunu kapsamında kişi ve şirketlere yüksek cezalar uygulandığını belirten Kınay, “Şu ana kadar toplam 1 milyon TL’nin üzerinde ceza kesildi” dedi. Başkan ayrıca, belediyenin sorumluluğunda olmayan alanlarla ilgili yanlış bilgilendirmelere karşı doğru ve eksiksiz bilgi sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Katı atık önergesi ve pazaryerleri

2 Eylül’de meclis gündemine gelen katı atık önergesiyle ilgili de konuşan Kınay, “Esnaf ve pazarcılarımızla karşıtlık içinde olmadık. Belediyemize açılmış dava nedeniyle sürecin hukuki olarak takip edilmesi gerekiyor. Pazarcılarımızın mağdur olmaması için gerekli düzenlemeleri yaptık ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kız öğrenci yurdu ve sosyal yardımlar

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte yurt kapasitesinin artırıldığını belirten Kınay, “Yurtların kapatıldığı ve barınma sorununun yoğun olduğu bir dönemde, kız öğrencilerimize destek vermeye devam ediyoruz. İzmir’e gelecek tüm öğrencilerimiz bizim ailemizin bir parçasıdır” dedi. Ayrıca, belediyenin bütçe imkanları dahilinde eğitim, spor ve sosyal yardımları artırarak devam ettirdiğini ifade etti.

Kavacık Üzüm Festivali’ne davet

13-14 Eylül’de düzenlenecek Kavacık Üzüm Festivali için vatandaşları davet eden Başkan Kınay, festivalde kadın, genç ve çocukların emeğinin ön plana çıkacağını belirtti.

Kentsel dönüşüm Osman Aksüner Mahallesi’nde başlıyor

Karabağlar’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Osman Aksüner Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldığını açıklayan Kınay, “Sahada yürütülecek çalışmalar ve bilgilendirme süreçleriyle Karabağlar’ın dönüşümü için önemli bir adım attık. Yaşayan ve yaşatan Karabağlar için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Karabağlar Belediyesi, sosyal yardımlar, temizlik, öğrenci yurtları ve kentsel dönüşüm projeleriyle ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.