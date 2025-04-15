Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs Mahallesi’nde uzun süredir biriken atıklarla dolu bir çöp evi temizleyerek çevre sağlığına önemli katkıda bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, hem kapsamlı bir çöp tahliyesi gerçekleştirdi hem de bölgeyi ilaçlayarak olası sağlık tehditlerini önledi.

Komşuların şikâyetiyle ortaya çıktı

Mahalle sakinlerinin belediyeye yaptığı başvurularla gündeme gelen çöp ev, uzun süredir mahalle halkını rahatsız ediyordu. Kötü koku, haşere ve sağlık riski yaratan evdeki birikmiş atıklar, Efes Selçuk Belediyesi temizlik ekipleri tarafından tamamen tahliye edildi. Ekipler, evdeki eşyaları da taşıyarak sonrasında detaylı ilaçlama yaptı.

Aracı: “Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir”

Temizlik çalışması hakkında bilgi veren Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özkan Aracı, çevre temizliği konusunda duyarlılığı vurguladı:

“Efes Selçuk’un her mahallesinde özveriyle çalışıyoruz. Çöp ev gibi çevre sağlığını tehdit eden durumlara karşı vatandaşlarımızdan gelen her talebi hızla değerlendiriyoruz. Belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, ancak temiz bir çevre için herkesin katkısı gerekli.”

“Temizlemek bizim, temiz tutmak hepimizin görevi”

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’in temizlik konusundaki vizyonunu hatırlatan Aracı, “Temizlemek bizim, temiz tutmak hepimizin görevi” sözünü yineleyerek tüm Efes Selçukluları çevre duyarlılığına davet etti.