Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında İnter sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Bayern Münih'in stadı Allianz Arena'da oynanan ilk maçı İnter 2-1 kazanmıştı. Bu maçta İnter'in gollerini Martinez ve Frattesi atarken Bayern Münih'in tek golü Thomas Müller'den geldi. Bayern Münih son 5 maçında 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İnter ise son 5 maçının üçünü kazanırken 2'de beraberlik elde etti.

Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İnter - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçı 16 Nisan Çarşamba saat 22:00'da TRT 1 ve tabii spor ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.



