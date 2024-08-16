Efes Selçuk’ta çarşı esnafı ve bölge sakinlerinin uzun zamandır beklediği doğalgaz ve altyapı çalışmaları başlıyor. Çalışmaların başlangıç tarihi, düzenlenen bilgilendirme toplantısında anketle belirleniyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in liderliğinde gerçekleşen toplantıda, esnafa ve halka önemli bilgilendirmeler yapıldı.

Çalışmalar hız kesmeden başlayacak

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, toplantıda yaptığı açıklamada, çarşıdaki altyapı çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütüleceğini belirterek, “Çarşının can damarı olan esnafların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı titizlikle planlıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki sezona tamamen yenilenmiş bir çarşı ile girmek” dedi.

Anketle tarih belirlenecek

Çarşıdaki mevcut zemin döşemesinin belediye tarafından kaldırılacağını belirten Sengel, altyapı kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışılacağını ve önceliğin İZMİR GAZ’a verileceğini vurguladı. Çalışmaların başlaması için düzenlenen anketin önemine dikkat çeken Sengel, Aralık ayında başlaması planlanan çalışmaların yağışlara rağmen hızlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Abonelik başvuruları kritik öneme sahip

Filiz Başkan, doğalgaz sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için esnaf ve vatandaşların abonelik başvurularını yapmalarının zorunlu olduğunu belirtti. “Aboneliklerinizi tamamlamanız, ileride tekrar kazı yapılmasının önüne geçecektir” diyerek esnafı uyardı.