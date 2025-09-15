İzmir, Aydın ve Manisa’dan gelen 17 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuva, iki gün boyunca hem sahada hem tribünlerde coşkuya sahne oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen turnuvada, özellikle U11 (2015 doğumlular) kategorisindeki mücadeleler büyük ilgi gördü. Minik futbolcuların sahadaki performansı, aileleri ve sporseverleri gururlandırdı.

Final karşılaşmalarının ardından Göztepe şampiyonluk kupasını kaldırırken, Davutlarspor ikinci, Altınordu üçüncü, Manisa Yıldızspor 45 ise dördüncü sırada yer aldı.

Organizatör Özgün Özen, turnuvanın anlamına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu organizasyonu, 9 Haziran’da kaybettiğimiz Ferdi Başkanımızın anısını yaşatmak için düzenledik. U11 kategorisine özel bir turnuva hazırladık ve bundan sonra da her yıl Ferdi Zeyrek’in ismini yaşatmak için bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Bizlere destek veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Selçuk İlçe Stadı ve tören alanında gerçekleşen müsabakalarda çocuklar sahada futbolun keyfini yaşarken, tribünlerdeki aileler de onları coşkuyla destekledi. Organizasyonun sonunda düzenlenen kupa töreniyle dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Efes Selçuk Belediyesi yetkilileri, turnuvanın her yıl düzenlenerek hem Ferdi Zeyrek’in ismini yaşatmayı hem de bölgedeki futbol kültürünü geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.