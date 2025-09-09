Efes Selçuk Belediyesi’nin bu yıl “Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet” sloganıyla 55’inci kez düzenlediği EFEST 2025, kentin gastronomi zenginliğini gözler önüne serdi. 6-7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşen festivalin en çok ilgi gören bölümlerinden biri ise, yerel lezzetlerin ve mutfak kültürünün ön planda olduğu “Gastro EFEST” etkinlikleri oldu.

Mobil mutfakta gerçekleştirilen gösterilerde Şef Hazer Amani, Emrah Köksal Zengin, Ramazan Adsız, Özkan Koçak ve Zeynep Tankaş gibi gastronomi dünyasının önemli isimleri, Efes Selçuk’un yerel ürünleriyle hazırladıkları yemekleri katılımcılarla buluşturdu. Festivalde aynı zamanda söyleşiler düzenlenerek mutfak kültürü, kooperatifçilik ve sürdürülebilir tarım gibi konular masaya yatırıldı.

Yerel tohumlar festival mutfağında hayat buldu

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yetiştirilen yerel tohumlardan elde edilen sebze ve meyveler, festivalin gözdesi oldu. Usta şefler bu ürünlerle hem geleneksel hem de modern yemekler hazırlarken, farklı bölgelerden gelen 31 kooperatif, yöresel gıda ürünlerini tanıttı.

Festivalin ilk gününde Şef Zeynep Tankaş, bölgenin geleneksel lezzetlerinden “Hohlus” (salyangoz yemeği) ve patlıcanlı bulgur pilavı hazırlayarak büyük beğeni topladı. Aynı oturumda Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Sekreteri Yeşim Kopan ve akademisyen Berrin Taşkan, “Üretimin Dayanışma Gücü: Kooperatifler ve Kadın Emeği” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Karaot Tohum Derneği Başkanı Feray Karapınar ve akademisyen Barış Can Körükçü ise “Yerel Tohumun Kimyası” başlıklı oturumda, yerel tohumların tarımdaki önemini anlattı. Aynı etkinlikte Şef Ramazan Adsız, kuzu etli enginar yemeği ile katılımcılara eşsiz bir lezzet deneyimi sundu.

Hazer Amani’den geleneksel tatlara modern yorum

Festivalin dikkat çeken oturumlarından birinde Şef Hazer Amani ve Gastronomi Derneği Başkanı Emrah Köksal Zengin, “Gelenekten Geleceğe Gelişen Gastronomi” konulu söyleşide mutfak kültürünün dönüşümünü ele aldı. Amani, söyleşi sırasında sahnede Gazpacho hazırlayarak izleyicilere sunum yaptı.

Minik aşçılardan renkli gösteri

Efes Selçuk’un kurtuluş günü olan 8 Eylül’de Gastro EFEST sahnesi, bu kez minik aşçıların şovuna ev sahipliği yaptı. Efes Selçuk Belediyesi Drama Kursu öğrencileri, aşçı kostümleriyle cupcake süsleme etkinliği gerçekleştirerek festival alanına neşe kattı.

Aynı gün düzenlenen “Geçmişten Günümüze Efes Selçuk Mutfağı” başlıklı söyleşide Yemek Araştırmacısı Müjde Tönbekici ve akademisyen İrfan Yıldız, kentin gastronomi mirasını anlattı. Söyleşiye Şef Özkan Koçak’ın hazırladığı ördek etli topalak yemeği eşlik etti.

“Yerel mutfaklar kültürel direniştir”

Festivalin son gününde Şef Hazer Amani ve Nalia Karadeniz Mutfağı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Tarakçı, “Efes Selçuk Gastronomik Envanteri” söyleşisinde bir araya geldi.

Süleyman Tarakçı, yerel mutfakların önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Yöresel mutfakların markalaşması ve sürdürülebilirliği, kültür emperyalizmine karşı bir direniştir. Yerelin korunması ve kooperatifçiliğin güçlenmesi, geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor.”

Şef Hazer Amani ise Türk mutfağının çok kültürlü yapısına dikkat çekerek, “Mutfak kültürümüzü doğru tanıtırsak, yurt dışında Türk restoranlarının sayısı ve kalitesi artar. Belediyeler bu konuda büyük bir özveriyle çalışıyor” dedi.

Kooperatif ürünlerine yoğun ilgi

Festival boyunca Efes Selçuk’un bereketli topraklarında yetiştirilen ürünler ve kooperatiflerin el emeği gıda ürünleri, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Şef Emrah Köksal Zengin, yerel tohumlardan elde edilen ürünlerle hazırladığı yemekle festivale katılanlardan tam not aldı.

Efes Selçuk Belediyesi’nin organize ettiği Gastro EFEST, gastronomiyi sadece bir lezzet şöleni olarak değil, aynı zamanda bir kültür ve dayanışma hareketi olarak konumlandırarak büyük beğeni topladı.